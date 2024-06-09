Кадыров сообщил о взятии под контроль Рыжевки в Сумской области
Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, этого удалось достичь «без определенных сложностей всего лишь за три дня», а украинская сторона понесла потери в результате масштабных наступательных действий и ей пришлось отступить.
Рыжевка находится в Белопольском районе Сумской области, его население по состоянию на 2019 год составляло 857 человек.
Населенный пункт граничит с Курской областью России, примерно в 300 м находится поселок Теткино, который с начала военных действий в феврале 2022 года не раз попадал под обстрелы.
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