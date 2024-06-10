Лавров заявил, что переход к новому мироустройству будет тернистым

По словам Лаврова, США и их союзники пытаются удержать ускользающее доминирование, используя экономические инструменты как оружие. Расширение БРИКС является подтверждением формирования многополярного миропорядка, говорит министр

Сергей Лавров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, учитывая, что США активно пытаются этому помешать, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

Министр подчеркнул, что США и их союзники пытаются удержать ускользающее доминирование и используют экономические инструменты как оружие — «путем санкционного давления, финансового шантажа» пытаются повлиять на выбор моделей развития и торговых партнеров другими государствами. «Запад не гнушается и силовыми методами», — отметил Лавров.

По его словам, расширение БРИКС является наглядным подтверждением процесса формирования многополярного миропорядка.

«Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального Юга и Востока, из государств мирового большинства», — сказал Лавров.

Министр также рассказал об активной работе по выполнению решений Йоханнесбургского саммита в августе 2023 года, в том числе в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле. Президент Владимир Путин на ПМЭФ говорил, что в рамках БРИКС будет создана независимая платежная система.

Ранее глава МИДа говорил, что в БРИКС будет утверждена категория стран-партнеров. На рассмотрении в организации находятся около 30 обращений от разных государств, которые предлагают установить различные формы сотрудничества, отмечал Лавров.

Клуб БРИКС был учрежден в июне 2006 года на ПМЭФ с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Первоначально содружество называлось БРИК по первым буквам стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). С 2009 года правительства стран ежегодно встречаются на официальных саммитах. В 2011 году ЮАР присоединилась к объединению, с тех пор появилось название БРИКС.

В августе 2023 года БРИКС пригласила ОАЭ, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Новый аргентинский президент Хавьер Милей в конце 2023 года заявил об отказе от участия страны в организации. В январе министр торговли Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби отмечал, что официально страна пока не присоединилась к БРИКС, однако в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Эр-Рияд вошел в объединение с 1 января. Все остальные государства, которые получили приглашения, присоединились к БРИКС, название организации при этом не поменялось.