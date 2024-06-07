Путин заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Независимая платежная система будет создана в рамках БРИКС, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

«По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — рассказал Путин.

По словам президента, Россия продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах с другими странами. В 2023 году доля платежей за российские товары в валютах недружественных государств сократилась вдвое. Часть рублевых расчетов в экспортных и импортных операциях приближается к 40%, добавил Путин.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.



Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. Решение было принято новым президентом страны Хавьером Милеем, который называл более целесообразным развитие отношений с США и Израилем.

В начале марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что важной целью БРИКС является создание независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Необходимо, чтобы система «не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики», отметил Ушаков.