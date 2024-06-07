 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Путин заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы

Путин: в рамках БРИКС будет создана независимая платежная система
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Независимая платежная система будет создана в рамках БРИКС, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

«По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — рассказал Путин.

По словам президента, Россия продолжит увеличивать расчеты в национальных валютах с другими странами. В 2023 году доля платежей за российские товары в валютах недружественных государств сократилась вдвое. Часть рублевых расчетов в экспортных и импортных операциях приближается к 40%, добавил Путин.

Помощник Путина назвал важной целью создание платежной системы БРИКС
Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков (на первом плане) и пресс-секретарь президента&nbsp;Дмитрий Песков

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась. Решение было принято новым президентом страны Хавьером Милеем, который называл более целесообразным развитие отношений с США и Израилем.

В начале марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что важной целью БРИКС является создание независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Необходимо, чтобы система «не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики», отметил Ушаков.

Теги
Персоны
Владимир Путин БРИКС платежная система ПМЭФ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ЦБ исключил QIWI Банк и Contact из реестра операторов платежных систем
Финансы
Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд»
Экономика
Лавров назвал три задачи России в БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Путин не увидел условий для применения Россией ядерного оружия Политика, 17:48
Путин поддержал идею ограничить национализацию на уровне закона Экономика, 17:44
РФС анонсировал новые игры в морском доке под Мурманском Спорт, 17:42
Бывшего замглавы Краснодарского края Власова арестовали по делу о взятке Общество, 17:32
Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России Политика, 17:31
ПСБ и «Кибериспытание» договорились о развитии рынка киберстрахования Пресс-релиз, 17:28
Высадку десанта назвали среди целей крупнейших учений НАТО на Балтике Политика, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 17:23
«Антироссийское сепаратистское движение» признали экстремистским Политика, 17:18
В Воронежской области объявили авиационную опасность Политика, 17:14
Француз Винатье признал вину в сборе сведений о российских военных Политика, 17:09
Глава Камчатки предупредил о поколении, «которое разучится есть рыбу» Бизнес, 17:08
Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам Спорт, 17:05
Путин ответил на вопрос о модели авторитарного капитализма в России Экономика, 17:04