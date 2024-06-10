Сенатор Грэм рассказал о предложении, от которого Зеленский «засиял, как елка»

Сенатор рассказал о предложении, от которого Зеленский «засиял, как елка»

США необходимо конфисковать замороженные российские активы, а также признать Москву спонсором терроризма, эту идею очень поддерживает Владимир Зеленский, рассказал сенатор Грэм. Россия предупреждала о «зеркальных мерах»

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил в интервью CBS, что настаивает на конфискации российских активов и передаче средств на помощь Украине.

«В Европе хранятся активы на $300 млрд, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Есть российские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал он.

Также, уверен сенатор, США должны признать Россию государством — спонсором терроризма, что, по его мнению, «стало бы очень большим ударом» для Москвы. По словам Грэма, когда он озвучил это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому, тот «засиял, как рождественская елка». Политик встречался с Зеленским, членами правительства Украины и депутатами во время визита в Киев в марте.

Признание со стороны США, что страна является спонсором терроризма, предусматривает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России. В случае признания страны спонсором терроризма Вашингтон может вводить санкции против других стран, которые сохраняют с ней торговые отношения. Сейчас в списке четыре государства — Сирия, Иран, КНДР и Куба. МИД предупреждал, что признание России спонсором терроризма в США может привести к разрыву дипотношений.

На уточняющий вопрос журналиста о том, согласятся ли в администрации Джо Байдена с его предложениями, сенатор ответил, что не уверен в этом, однако призвал продолжить помогать народу Украины всеми способами. «Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией для поражения целей внутри России. Нужно преследовать активы [президента России Владимира] Путина, где бы они ни находились, по всему миру. Нужно перейти в наступление. Я думаю, этим летом Украина вернет себе военный импульс», — заявил Грэм.

Вместе с тем он отметил, что Украина владеет полезными ископаемыми на сумму от $10–12 трлн и имеет все шансы стать самой богатой европейской страной. «Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем. Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и $10–12 трлн важнейших минеральных активов могут быть использованы Украиной и Западом», — заключил политик.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать российские активы на восстановление Украины. Зеленский оценивал нанесенный стране ущерб от боевых действий в $1 трлн.

Москва отмечала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В Кремле предупреждали, что их конфискация станет «солидным гвоздем в будущий гроб» экономики Запада и «предметом судебных разбирательств».