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Война санкций ,  
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Шмыгаль сообщил о планах Канады передать Украине российский Ан-124

Денис Шмыгаль: Канада конфискует и передаст Украине самолет Ан-124 российской авиакомпании
Ан-124 принадлежит российской авиакомпании «Волга-Днепр», которая недавно попала под канадские санкции. Самолет в феврале прошлого года задержали в аэропорту Торонто из-за закрытия неба Канады для российских авиаперевозчиков
Ан-124
Ан-124 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Канада может передать Украине после конфискации российский самолет Ан-124, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который посетил Канаду, на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана экстремистской организацией и запрещена).

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Шмыгаль.

Санкции против крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр» Канада ввела 11 апреля. Ан-124 «Руслан», о котором говорит Шмыгаль, был задержан в аэропорту Торонто в феврале прошлого года.

Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил ТАСС, что самолет перевозил тесты на коронавирус из Китая и был зафрахтован правительством Канады. Он приземлился в Торонто 27 февраля за два часа до того, как канадские власти объявили о закрытии неба для российских авиакомпаний. После этого борт задержали и заявили, что «самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения».

Шмыгаль сообщил, что также договорился с канадскими властями об обновлении соглашения о свободной торговле и получил обещания насчет нового пакета военной помощи.

В декабре прошлого года канадский МИД сообщил, что Канада арестовала и будет добиваться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Он попал под санкции Оттавы 11 марта 2022-го.

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«Это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству проводить арест активов, принадлежащих лицам, на которых наложены санкции», — говорилось в сообщении МИДа.

Кроме того, ведомство отметило, что среди стран G7 Канада первой пошла на такой шаг. В случае конфискации полученные средства планировалось направить Украине, указывали в МИДе.

Кремль отмечал, что действия западных стран в отношении российских активов сходны с воровством. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Денис Шмыгаль Канада Украина Ан-124 «Волга-Днепр»
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