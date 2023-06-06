FT узнала о возражениях Франции против открытия офиса НАТО в Японии

Франция выступила против предложения НАТО открыть офис в Токио, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет FT, Североатлантический альянс задумал открыть небольшую базу в Токио в следующем году на фоне призывов к Европе со стороны США и Японии, которые хотят, чтобы Евросоюз принимал более активное участие в решении вопросов безопасности в Азии. В то же время планы совпали с критикой Китаем политики Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Париже настаивают, что НАТО должен ограничить свой географический охват «северной Атлантикой», сказал источник FT среди французских чиновников. Он также предположил, что открытие офиса в Японии может подорвать доверие Китая к Европе. Другой собеседник газеты утверждает, что Франция не желает поддерживать ничего, «что способствует напряженности между НАТО и Китаем».

Выступая на конференции на прошлой неделе, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО не должен выходить за пределы североатлантического региона. «Если... мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку», — сказал он.

В НАТО состоит 31 государство, Япония в их число не входит. У альянса есть десятки офисов и делегаций по всему миру, но большинство из них небольшие и предназначены лишь для упрощения контактов с местными правительствами и военными, отмечает FT.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Токио ведет переговоры об открытии офиса НАТО, в начале мая. «Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что из-за агрессии России против Украины мир стал более нестабильным», — сказал он. По его словам, происходящее в Восточной Европе влияет и на ситуацию в Тихоокеанском регионе, поэтому сотрудничество Японии с НАТО становится все более важным.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также сказал, что обсуждение вопроса идет, однако решений по нему пока не принято. Он подчеркнул, что вступать в НАТО Япония не планирует.