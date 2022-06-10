Замглавы МИДа Рябков встретился с послом США Салливаном
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 10 июня встретился с послом США Джоном Салливаном. Об этом сообщает российский МИД.
«Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в сообщении. Иные подробности состоявшейся в Москве встречи не раскрываются.
Предыдущая встреча Рябкова и Салливана состоялась 25 апреля. Тогда МИД России также не раскрыл, о чем вели беседу представители российской и американской сторон.
6 июня Салливан заверил, что США и Россия не могут полностью разорвать дипотношения, поскольку должны поддерживать двусторонние контакты.
«Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — сказал он, подчеркнув, что «гораздо лучше», когда у сторон есть возможность общаться друг с другом.
В то же время он допускал, что США могут закрыть свое посольство в Москве, а Россия — в Вашингтоне. Однако посол счел, что это было бы «большой ошибкой».
По словам Салливана, в американской администрации вряд ли есть те, кто хотел бы закрытия посольств.
Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, подтвердил 8 июня, что Вашингтон не планирует закрывать дипломатические представительства России.
«Нынешняя ситуация, то, что я слышу из Белого дома, из Госдепартамента, все-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и сегодня американская сторона не ставит таким образом вопроc», — сказал Антонов.
Посол подчеркнул, что одной из ключевых задач для российских и американских дипломатов является нормализация отношений между странами, у которых наблюдается кризис доверия.
В конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна «серьезно подумает», прежде чем восстанавливать отношения с Западом, даже если он предложит это сам.