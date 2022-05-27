В США заявили, что не намерены вступать в конфликт с Россией из-за Одессы

США не намерены пытаться разблокировать украинские порты военным путем, заявил Кирби. Из портов не могут выйти десятки судов, они не могут вывезти зерно. Российские власти заявили, что откроют порты в случае отмены санкций

Одесса (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Соединенные Штаты не намерены воевать на Украине, в том числе участвовать в разблокировке украинского порта Одесса, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Трансляцию брифинга вел Reuters.

Кирби спросили, могут ли США или другие страны применить военную силу, чтобы обеспечить экспорт зерна из Одессы.

«Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциальному военно-морскому конфликту с Россией», — ответил он.

Украина — один из крупнейших поставщиков продовольствия, в частности пшеницы, кукурузы и растительного масла. После начала российской спецоперации поставки этих и других товаров были сорваны, заявил в марте президент Владимир Зеленский.

В частности, оказались заблокированы суда с зерном в украинских портах. На призыв ООН разблокировать их в российском МИДе заявили, что откроют порты, если с России снимут санкции. В Белом доме отмену санкций в обмен на зерно исключили.

Всего в украинских портах заблокированы 70 иностранных судов, в том числе десять в Одессе, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, 26 мая российская сторона предложила новые маршруты, по которым они могут покинуть порты. «Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона», — добавили в министерстве.