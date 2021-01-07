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Выборы президента США ,  
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Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

По мнению избранного президента, это привело к беспорядкам в Вашингтоне. Байден заявил, что участники протеста являются террористами и мятежниками

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что тот подстрекал к насилию, что вылилось в произошедших накануне беспорядках в Вашингтоне. Об этом Байден заявил во время выступления в Делавэре.

Он обвинил действующего президента в том, что он «развязал тотальное нападение на институты демократии» США. По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп «ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции и верховенству закона».

Байден сказал, что сторонники Трампа, которые проникли в здание Капитолия, являются террористами. «Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы», — заявил Байден.

Избранный президент назвал произошедшее одним из самых мрачных дней в истории США.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Ранее в четверг о том, что Трамп подстрекал сторонников к штурму Капитолия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что это, а также то, что президент выражал сомнения в справедливом исходе выборов, было «совершенно неправильно».

Накануне в здании конгресса проходило заседание, на котором должны были быть утверждены итоги выборов президента и победа Джо Байдена. Однако сторонники Трампа организовали митинг, затем ворвались в здание конгресса, прервав заседание. Конгрессменов эвакуировали. Полиция несколько часов пыталась зачистить здание от протестующих, в том числе с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия. В ходе штурма четыре человека погибли.

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Трамп призывал своих сторонников протестовать мирно.

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп Джо Байден акции протеста Капитолий
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