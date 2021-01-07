Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию

По мнению избранного президента, это привело к беспорядкам в Вашингтоне. Байден заявил, что участники протеста являются террористами и мятежниками

Избранный президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в том, что тот подстрекал к насилию, что вылилось в произошедших накануне беспорядках в Вашингтоне. Об этом Байден заявил во время выступления в Делавэре.

Он обвинил действующего президента в том, что он «развязал тотальное нападение на институты демократии» США. По мнению Байдена, за четыре года у власти Трамп «ясно выразил свое презрение к нашей демократии, нашей Конституции и верховенству закона».

Байден сказал, что сторонники Трампа, которые проникли в здание Капитолия, являются террористами. «Не смейте называть их протестующими. Они были бунтующей толпой. Мятежники. Местные террористы», — заявил Байден.

Избранный президент назвал произошедшее одним из самых мрачных дней в истории США.