В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России

Константин Косачев (Фото: council.gov.ru)

Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону. Об этом РБК заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Этот доклад будет представлять собой сочинение на заданную тему, когда школьнику (в этом случае исследователю) не оставляют свободы мышления, подгоняют работу к определенному выводу. Если бы грант выдавался на то, чтобы установить реальную картину, хоть как-то с этим можно было бы соглашаться. В данном случае грант совершенно четко ориентирован на то, чтобы доказать голословные утверждения американской стороны некими специально подобранными фактами», — сказал сенатор.

По словам Косачева, власти США пытаются сдерживать своих геополитических конкурентов, обвиняя в нарушении норм международного права. «Таким образом, они обеспечивают себе право действовать в отношении этих конкурентов, не соблюдая международное право и нормы морали. Это делается на разных сюжетах, в том числе и на основе борьбы с коронавирусом», — подчеркнул он.

Заместителя председателя комитета Андрея Климова удивила сумма в размере $250 тыс., которую Госдеп готов выделить на «разоблачение» России.

«Денег США печатают много. $250 тыс. — деньги небольшие. Я знаю, что несколько миллионов долларов было потрачено на создание так называемого досье Трампа о руке Кремля, о том, как мы его вербовали, и т.д. Для меня суммы, которые выделяются на те или иные цели, являются показателем серьезности этой затеи. То ли они считают, что затея не очень серьезная, то ли что выдумывать можно и за меньшие деньги», — высказался сенатор.