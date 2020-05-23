Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 13:09 Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти Бизнес, 13:03 На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой Общество, 12:50 Профсоюз игроков одобрил план провести Кубок Стэнли с участием 24 команд Спорт, 12:48 В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России Общество, 12:37 Фигура умолчания: чего не хватило российской науке во время пандемии Мнение, 12:33 Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ Общество, 12:31 Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии Общество, 12:23 Директор Центра Гамалеи оценил шансы повторно заразиться коронавирусом Общество, 12:21 В Португалии объявили дату возобновления футбольного чемпионата Спорт, 12:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая Общество, 12:11 Хоккеист Панарин сделал предложение дочери главного тренера «Спартака» Спорт, 12:05 Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС Политика, 12:05 Дайджест тренда: самокаты вместо автомобилей и стартапы вместо гигантов Экономика шеринга, 12:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: council.gov.ru)

Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону. Об этом РБК заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Этот доклад будет представлять собой сочинение на заданную тему, когда школьнику (в этом случае исследователю) не оставляют свободы мышления, подгоняют работу к определенному выводу. Если бы грант выдавался на то, чтобы установить реальную картину, хоть как-то с этим можно было бы соглашаться. В данном случае грант совершенно четко ориентирован на то, чтобы доказать голословные утверждения американской стороны некими специально подобранными фактами», — сказал сенатор.

По словам Косачева, власти США пытаются сдерживать своих геополитических конкурентов, обвиняя в нарушении норм международного права. «Таким образом, они обеспечивают себе право действовать в отношении этих конкурентов, не соблюдая международное право и нормы морали. Это делается на разных сюжетах, в том числе и на основе борьбы с коронавирусом», — подчеркнул он.

Заместителя председателя комитета Андрея Климова удивила сумма в размере $250 тыс., которую Госдеп готов выделить на «разоблачение» России.

«Денег США печатают много. $250 тыс.  — деньги небольшие. Я знаю, что несколько миллионов долларов было потрачено на создание так называемого досье Трампа о руке Кремля, о том, как мы его вербовали, и т.д. Для меня суммы, которые выделяются на те или иные цели, являются показателем серьезности этой затеи. То ли они считают, что затея не очень серьезная, то ли что выдумывать можно и за меньшие деньги», — высказался сенатор.

Климов добавил, что у авторов доклада вряд ли получится доказать, что российская медицина менее эффективна в лечении коронавирусной инфекции, чем американская.

«Даже если принять во внимание цифру, высосанную из пальца, что у нас на 70% занижена смертность, то все равно получается, что у нас показатель по смертности раз в семь лучше, чем в Соединенных Штатах. Ничего, кроме связи с предвыборной кампанией в США, я в этой истории не наблюдаю. За эти деньги можно сочинить какой-нибудь опус, просто три раза посмотрев «Википедию», — заключил собеседник РБК.

Грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения» выделяет бюро по международным связям с общественностью Госдепа США. Победитель получит $250 тыс. для подготовки доклада «о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем», говорится в заявке.

В посольстве России в США заявили, что Вашингтон занимается поиском внешнего врага, на которого можно переложить собственные недочеты в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: США, Вашингтон, Совет Федерации, здравоохранение, дезинформация, грант, Госдеп ..., новости РБК
Материалы по теме
Посольство ответило на грант США по анализу «дезинформации» России
Общество
США объявили грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter