Госдеп обвинил Россию в дезинформации по вирусу и вмешательстве в Ливии

Несмотря на публичные заявления России о поддержке политических решений в Ливии и Сирии, она в то же время участвует в действиях, которые подрывают мирный процесс и расширяют конфликт. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель помощника секретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

По словам Робинсона, Россия с 2015 года «усилила свое неконструктивное поведение» на Ближнем Востоке, когда расширила ряд своих действий в поддержку режима сирийского президента Башара Асада. «В последнее время Ливия стала следующей площадкой для злонамеренных усилий России по использованию региональных конфликтов для достижения собственной узкой политической и экономической выгоды», — заметил Робинсон.

Он добавил, что Россия продолжает оказываться поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.