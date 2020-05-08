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Политика ,  
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Госдеп обвинил Россию в дезинформации по вирусу и вмешательстве в Ливии

Несмотря на публичные заявления России о поддержке политических решений в Ливии и Сирии, она в то же время участвует в действиях, которые подрывают мирный процесс и расширяют конфликт. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель помощника секретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

По словам Робинсона, Россия с 2015 года «усилила свое неконструктивное поведение» на Ближнем Востоке, когда расширила ряд своих действий в поддержку режима сирийского президента Башара Асада. «В последнее время Ливия стала следующей площадкой для злонамеренных усилий России по использованию региональных конфликтов для достижения собственной узкой политической и экономической выгоды», — заметил Робинсон.

В ООН узнали о размещении в Ливии около 1 тыс. бойцов ЧВК Вагнера
Политика
Ливия

Он добавил, что Россия продолжает оказываться поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Общество
Фото: Wang Quanchao / XinHua / Global Look Press

В заключение он указал, что Россия начала дезинформационную кампанию, касающуюся и пандемии коронавируса. По его словам, страна утверждает, что США и западные государства стали источником COVID-19. «Посредством такой тактики Россия четко сигнализирует о своем намерении извлечь выгоду из глобального кризиса для осуществления собственной дестабилизирующей программы, не задумываясь о каких-либо последствиях для человечества», — сказал Робинсон.

Накануне Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН сообщил, что ЧВК Вагнера разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов, усиливая отряды Хафтара. Утверждается, что среди бойцов ЧВК есть в том числе и группы снайперов. Власти России отрицают свою причастность к происходящему в Ливии. «Москва в этом не участвует никак», — сказал в апреле 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги: США, Ливия, Сирия, коронавирус
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