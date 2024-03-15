Борис Ковальчук назначен замглавы Контрольного управления президента

Накануне совет директоров «Интер РАО» прекратил полномочия Бориса Ковальчука на посту главы компании, который он занимал с 2009 года

Борис Ковальчук (Фото: kremlin.ru)

Экс-глава «Интер РАО» Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением. Назначение подтвердил источник, знакомый с ходом консультаций относительно кандидатуры. Также об этом писал телеграм-канал Brief.

14 марта Ковальчук покинул пост генерального директора «Интер РАО», который он занимал с 2009 года. Совет директоров компании назначил ее новым главой бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля. Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение».

Администрация президента уходит в отставку после вступления в должность нового президента, который назначает новый состав администрации.

Борису Ковальчуку, сыну совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, 46 лет. Он окончил юрфак СПбГУ. После окончания вуза работал в ряде частных компаний, возглавлял Северо-Западную консалтинговую компанию», затем УК «Инвестиционная культура». В 2006 году был назначен директором Департамента приоритетных национальных проектов правительства. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года и был сначала членом совета директоров. В ноябре того же года, после ухода главы компании Евгения Дода в «РусГидро», Ковальчук стал исполняющим обязанности председателя правления «Интер РАО», а в июне 2010-го возглавил правление.

Контрольное управление Кремля с 2018 года возглавляет бывший заместитель главы ФСБ генерал Дмитрий Шальков. Главные задачи контрольного управления президента — контроль и проверка исполнения решений президента федеральными и региональными органами власти; контроль реализации программных документов главы государства, в том числе ежегодных посланий Федеральному собранию. С августа 1996 года по март 1997 года начальником управления был Алексей Кудрин. После него управление возглавляли в том числе Владимир Путин (с марта 1997 до мая 1998 года), Николай Патрушев (август—октябрь 1998 года) и Евгений Лисов (1998 года — 2000 год), Александр Беглов (2004-2008 годы), Константин Чуйченко (2008 — 2018 год).