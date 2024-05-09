Венгрия вновь поддержала мирный план Китая по Украине

Венгрия поддерживает китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров в Будапеште с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Венгрия полностью поддерживает мирную инициативу Китая! », — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото с китайским лидером.

На встрече с главой Си Цзиньпином венгерский премьер заявил, что «сегодня Европа находится на стороне войны, единственным исключением стала Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам». Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает все международные усилия, направленные на мир.

Китай представил свой план мирного урегулирования на Украине еще в феврале 2023 года. Он включает 12 пунктов, в том числе:

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после публикации плана заявил, что руководство страны положительно оценило факт разработки Китаем мирного плана по Украине и намерено изучить его детали. Вместе с тем российские власти пока пока не видят возможности достичь реального мира, сказал он в феврале 2023 года.

Венгрия и тогда поддержала мирный план Китая и предложила предоставить площадку для переговоров России и Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.