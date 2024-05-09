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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия вновь поддержала мирный план Китая по Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о поддержке мирного плана Китая по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия поддерживает китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после переговоров в Будапеште с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Венгрия полностью поддерживает мирную инициативу Китая! », — написал Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото с китайским лидером.

На встрече с главой Си Цзиньпином венгерский премьер заявил, что «сегодня Европа находится на стороне войны, единственным исключением стала Венгрия, которая призывает к немедленному прекращению огня и мирным переговорам». Он подчеркнул, что Будапешт поддерживает все международные усилия, направленные на мир.

Глава МИД Венгрии поддержал мирный план Китая по Украине
Политика
Петер Сийярто

Китай представил свой план мирного урегулирования на Украине еще в феврале 2023 года. Он включает 12 пунктов, в том числе:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;
  • возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после публикации плана заявил, что руководство страны положительно оценило факт разработки Китаем мирного плана по Украине и намерено изучить его детали. Вместе с тем российские власти пока пока не видят возможности достичь реального мира, сказал он в феврале 2023 года.

Венгрия и тогда поддержала мирный план Китая и предложила предоставить площадку для переговоров России и Украины. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

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Венгрия Виктор Орбан Си Цзиньпин Китай
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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