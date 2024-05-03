В Госдуме назвали срок возможного утверждения премьера
Государственная дума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая в случае получения представления от президента, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник. С января 2020 года правительство возглавляет Михаил Мишустин.
7 мая состоится инаугурация Владимира Путина. На президентских выборах в марте он набрал 87,28% голосов избирателей при явке 77,49%. Церемония пройдет в стандартном формате, но с «определенными нюансами», говорили в Кремле.
Комиссия Госдумы по регламенту, как следует из базы данных нижней палаты парламента, предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и вместо это провести дополнительные 10 и 13 мая. С чем связано предложение, не уточняется.
В соответствии со ст. 116 Конституции правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. Глава государства назначает премьер-министра, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации).
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах