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Политика ,  
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В Госдуме назвали срок возможного утверждения премьера

ТАСС: Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая
Госдума может утвердить главу правительства 10 мая, сообщают ТАСС и «РИА Новости». Комиссия нижней палаты парламента по регламенту ранее предложила назначить заседания на 10 и 13 мая вместо 7 и 16 мая
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума может утвердить кандидатуру премьер-министра 10 мая в случае получения представления от президента, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник. С января 2020 года правительство возглавляет Михаил Мишустин.

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина. На президентских выборах в марте он набрал 87,28% голосов избирателей при явке 77,49%. Церемония пройдет в стандартном формате, но с «определенными нюансами», говорили в Кремле.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Комиссия Госдумы по регламенту, как следует из базы данных нижней палаты парламента, предложила отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и вместо это провести дополнительные 10 и 13 мая. С чем связано предложение, не уточняется.

В соответствии со ст. 116 Конституции правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. Глава государства назначает премьер-министра, его заместителей и федеральных министров после их утверждения Госдумой (главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации).

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