Мишустин сказал Путину, что кабмин гордится быть частью его команды

Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Правительство России гордится тем, что было частью команды президента Владимира Путина, кабинет министров старался не подвести его и граждан страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы очень старались не подвести и вас, и граждан нашей страны. И гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», — сказал Мишустин президенту на встрече Путина с правительством в преддверии инаугурации, которая пройдет 7 мая.

Путин, в свою очередь, поблагодарил членов кабинета министров за «совместную работу на протяжении предыдущих лет». При этом глава государства подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития.

Президент напомнил, что в ближайшее время пройдет процедура формирования нового правительства. «В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», — подчеркнул он.