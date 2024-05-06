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Политика ,  
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Мишустин сказал Путину, что кабмин гордится быть частью его команды

Мишустин заявил о гордости правительства быть частью команды Путина
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Правительство России гордится тем, что было частью команды президента Владимира Путина, кабинет министров старался не подвести его и граждан страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы очень старались не подвести и вас, и граждан нашей страны. И гордимся быть частью вашей команды, Владимир Владимирович», — сказал Мишустин президенту на встрече Путина с правительством в преддверии инаугурации, которая пройдет 7 мая.

Путин, в свою очередь, поблагодарил членов кабинета министров за «совместную работу на протяжении предыдущих лет». При этом глава государства подчеркнул, что необходима преемственность в работе по достижению целей национального развития.

Путин перед отставкой кабмина заявил о необходимости его преемственности
Политика
Владимир Путин

Президент напомнил, что в ближайшее время пройдет процедура формирования нового правительства. «В этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», — подчеркнул он.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой.

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