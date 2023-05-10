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Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Харьковской области

Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены десять украинских беспилотников в районе Авдеевки ДНР, Куземовки и Варваровки ЛНР, а также Жеребянков и Ровного Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области. Также было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, одна тактическая ракета «Точка-У», уничтожены десять украинских беспилотников.

В конце апреля оператор ПЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара в ДНР сбил украинский штурмовик Су-25. Таким образом
была пресечена попытка нанесения ВСУ авиаудара по передовым позициям группировки «Восток» на южнодонецком направлении, сообщили тогда в Минобороны.

Су-25 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала спецоперации Болгария, Польша, Словакия и Северная Македония пообещали передать Киеву такие самолеты, а также истребители МиГ-29. Россия не раз критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны Запада, утверждая, что это не изменит ход спецоперации, но продлит страдания украинского народа.

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Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении украинских самолетов и вертолетов. Так 1 апреля ведомство сообщило, что российские ВКС сбили в ДНР украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Коптево, вертолет Ми-8 сбили у населенного пункта Нововасилевка.

Теги
Минобороны Украина ПВО Су-27
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