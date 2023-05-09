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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Минобороны России: силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью, сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Помимо этого, за прошедшие сутки было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, также одна тактическая ракета «Точка-У, а также уничтожены десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Голиково (ЛНР), Спорно (ДНР), Ремовка (Запорожская область), Новая Маячка и Белозерка (Херсонская область).

Су-25 («Грач») — разработанный в 1970-х штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск.

Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Штурмовики Су-25 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия — пообещали передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония, которая в марте сообщила о передаче Украине четырех Су-25.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине более современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ростом вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Теги
Минобороны Херсонская область Су-25 Военная операция на Украине
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