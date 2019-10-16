Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать. Об этом во время дебатов Демократической партии заявил бывший вице-президент США Джо Байден. Трансляцию вел телеканал CNN.

«Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден.

Он назвал Трампа «эксцентричным, сумасшедшим» президентом, который, считает Байден, ничего не знает о внешней политике и действует, опасаясь за свое переизбрание.

Байден добавил, что Трамg положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине и критиковал американскую разведку.