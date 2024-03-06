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Молдавия приостановит действие договора об армиях в Европе

Молдавия приостановит действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Молдавия приостановит действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующее решение приняло правительство. В Госдуме решение Молдавии раскритиковали. Сама Россия денонсировала ДОВСЕ год назад
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Правительство Молдавии на заседании 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает PRO.TV.

Решение правительства Молдавии вступит в силу через 150 дней после того, как соответствующее уведомление получат государства — участники договора. Решение правительства будет передано на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии «РИА Новости» назвал решение Молдавии направленным против России и ее интересов.

Любой такого рода акт ослабляет договор, но он ни в коем случае не закрывает для Кишинева возможности вернуться к его выполнению, заявил РБК заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. «Сегодня это дает повод той же России и другим объективным наблюдателям говорить о том, что договор ослабляется. В случае Молдовы речь, скорее всего, будет идти о том, чтобы количество обычных вооружений на территории страны наращивалось в связи с восприятием растущей угрозы. При этом нарушать букву договора Кишинев не хочет. Поскольку все остальные члены этого соглашения говорят, что продолжают документ соблюдать», — считает он.

По мнению эксперта, «формально договор скорее жив», так как подавляющее большинство стран остаются участниками документа. Ознобищев обращает внимание на то, что формулировку «приостановить участие в договоре» впервые применила Россия. «Это слово было новым для юридической практики и участниками договора не употреблялось. Приостановка — это понятие, не предусмотренное текстом документа», — сказал он.

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Что такое ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Согласно документу, обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Последняя распространялась на территорию от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря.

В основе документа лежала система количественных ограничений по пяти категориям обычных вооружений: боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты. В пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

После распада Советского Союза, когда на его территории образовалось несколько независимых государств, разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ. Однако ряд стран отказались от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще отказались присоединяться к договору.

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В итоге обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил, а реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. Москва после отказа стран НАТО от ратификации соглашения объявила о приостановке участия в ДОВСЕ, а в мае прошлого года указом президента Владимира Путина договор был денонсирован.

В предложенном Путиным законопроекте о прекращении действия соглашения говорилось, что его положения «во многом устарели», а само оно «утратило связь с действительностью», в том числе из-за расширения НАТО. В нем также утверждалось, что США и их союзники проводят «линию на военную конфронтацию» с Москвой.

Вскоре после этого в НАТО заявили, что страны — члены альянса приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения. «Выход России [из договора] является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность. Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю над вооружениями», — говорилось в заявлении военного блока.

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Молдавия не входит в Североатлантический альянс, однако нынешний президент страны Майя Санду неоднократно говорила о намерении страны присоединиться к ЕС и НАТО. В декабре Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в объединение. До этого ЕС предоставил каждой статус страны-кандидата. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого не будет.

Москва неоднократно осуждала расширение НАТО на Восток, отмечая опасность эскалации напряженности. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 28 февраля обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы». «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России.

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ДОВСЕ Молдавия НАТО Россия
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