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Военная операция на Украине ,  
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Таганрог атаковали дроны

Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр Таганрога Андрей Фатеев предупредил, что город подвергся атаке беспилотников. Он призвал жителей укрыться.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал мэр.

Таганрог становится мишенью дронов не впервые. Город подвергался атакам 12 марта.

Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В ночь на 9 марта произошла массовая атака беспилотников на Таганрог. Над Ростовской областью тогда, по данным Минобороны России, был сбит 41 украинский дрон.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что пострадал один сотрудник МЧС — он был госпитализирован, угрозы его жизни нет. «По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — написал он тогда. По словам Голубева, несколько БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

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Авторы
Георгий Смирнов
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