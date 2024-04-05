Ростовский губернатор сообщил об уничтожении более 40 целей над регионом

Подразделения ПВО уничтожили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Голубев. За 40 мин. до этого он сообщал о массированной атаке дронов на регион

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Морозовском районе Ростовской области силами ПВО уничтожено более 40 целей, в результате атаки повреждена электроподстанция, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. В настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, добавил он.

О массированной атаке дронов на Морозовский район Голубев сообщил в 1:31 мск. Жители района тогда рассказали «Осторожно, новости», что видели взрыв на земле.

Морозовский район находится на востоке Ростовской области. Районный центр — город Морозовск, население — порядка 36 тыс. человек. В 3 км к юго-западу от Морозовска расположен действующий военный аэродром.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В результате атаки начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.

Тревога в Ростовской области в последний раз объявлялась 27 марта.