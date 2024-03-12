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Военная операция на Украине ,  
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Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город

Глава Таганрога Фатеев: Таганрог атакуют беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Таганрог атаковали беспилотники, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, жителей призвали спуститься в укрытия. Губернатор Голубев позднее сообщил, что воздушные цели были уничтожены за пределами города
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Таганрог атаковали беспилотники, сообщил глава администрации Андрей Фатеев.

«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Жителей города призвали спуститься на нижние этажи или в подвал и укрыться в местах без окон.

В 12:33 губернатор региона сообщил об отбое тревоги. «В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — написал он.

Губернатор рассказал о последствиях массовой атаки дронов на Таганрог
Политика
Василий Голубев
В ночь на 9 марта произошла массовая атака беспилотников на Таганрог. По данным Минобороны России, над Ростовской областью был сбит 41 украинский дрон. Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что пострадал один сотрудник МЧС, повреждений инфраструктуры в Таганроге не обнаружили. По его словам, часть беспилотников была сбита на подлете к городу Морозовску.
Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город
Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина беспилотники Таганрог
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