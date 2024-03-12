Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город
Таганрог атаковали беспилотники, сообщил глава администрации Андрей Фатеев.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА», — написал он в телеграм-канале.
Жителей города призвали спуститься на нижние этажи или в подвал и укрыться в местах без окон.
В 12:33 губернатор региона сообщил об отбое тревоги. «В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — написал он.
был сбит 41 украинский дрон. Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что пострадал один сотрудник МЧС, повреждений инфраструктуры в Таганроге не обнаружили. По его словам, часть беспилотников была сбита на подлете к городу Морозовску.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.