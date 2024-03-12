Глава Таганрога сообщил об атаке беспилотников на город

Таганрог атаковали беспилотники, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, жителей призвали спуститься в укрытия. Губернатор Голубев позднее сообщил, что воздушные цели были уничтожены за пределами города

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Таганрог атаковали беспилотники, сообщил глава администрации Андрей Фатеев.

«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

Жителей города призвали спуститься на нижние этажи или в подвал и укрыться в местах без окон.

В 12:33 губернатор региона сообщил об отбое тревоги. «В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — написал он.