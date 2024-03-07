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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о расследовании против SpaceX из-за Starlink у российской армии

WP: в США начали расследование против SpaceX из-за Starlink у российской армии
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле отмечали, что терминалы не сертифицированы и не могут официально использоваться в России. В США, несмотря на это, демократы требуют от SpaceX отчета по используемым терминалам
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink, захваченный в Херсонской области (слева)
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink, захваченный в Херсонской области (слева) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Члены палаты представителей США из Демократической партии начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска для проверки мер безопасности, которые предприняла компания, чтобы ее спутниковые терминалы Starlink не оказались у российских военных. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное письмо, направленное главе SpaceX Гвинн Шотвелл.

В письме демократы Джейми Раскин (от штата Мэриленд) и Роберт Гарсия (от Калифорнии) потребовали от Шотвелл сообщать в палату представителей обо всех жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в новых регионах России. Законодатели подчеркнули, что встревожены данными о том, что российские войска используют Starlink в зоне боевых действий.

Раскин и Гарсия подчеркнули, что предполагаемое использование российскими войсками Starlink «представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США». «Мы обеспокоены тем, что у вас [SpaceX] может не быть соответствующих запретов и выработанной политики», — говорится в письме.

WP отмечает, что терминалы Starlink стали «жизненно важным сервисом» для украинских военных, а новости о применении терминалов российскими войсками вызывают беспокойство в США, поскольку они могут дать Москве «необходимое преимущество». Как указали в письме члены Демпартии, только в июне 2023 года Пентагон закупил для Украины от 400 до 500 новых терминалов.

«Очень важно, чтобы Россия была лишена любых товаров, которые расширяют возможности ее вооруженных сил», — подчеркнули законодатели.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действуют более 5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

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Фото:Lisi Niesner / File Photo / Reuters

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SpaceX после начала военной операции России на Украине предоставила последней доступ к глобальной системе спутникового интернета Starlink и десятки тысяч терминалов. При этом владелец компании Илон Маск подчеркивал, что условия предоставления услуг SpaceX запрещают использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

О том, что российские военные начали пользоваться системой Starlink, уже несколько месяцев сообщают украинские и западные СМИ. По словам одного из собеседников Defense One, впервые использование терминалов российскими войсками было замечено осенью прошлого года.  

SpaceX в том же месяце заявила, что не сотрудничает с властями или Вооруженными силами России и не продавала им Starlink. Маск также отверг продажу терминалов Starlink России «прямо или косвенно».

В Кремле отмечали, что терминалы Starlink не сертифицированы в России, они официально не поставляются и не могут использоваться в стране. Вместе с тем «Коммерсантъ» еще прошлой весной писал, что российские интернет-магазины стали предлагать для покупки терминалы Starlink.

WP узнала о расследовании против SpaceX из-за Starlink у российской армии
WP узнала о расследовании против SpaceX из-за Starlink у российской армии

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Starlink SpaceX Илон Маск Военная операция на Украине демократы палата представителей США расследование
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