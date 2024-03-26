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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о черном рынке терминалов Starlink

Bloomberg: терминалы Маска Starlink продаются на черном рынке по всему миру
Терминалы нелегально попадают в Йемен, Судан, Венесуэлу и другие страны. Ретейлеры активируют Starlink в регионах, где использование спутников легально, а после доставляют клиентам
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Терминалы Starlink, разработанные компанией Илона Маска SpaceX, можно купить незаконно по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Черный рынок возник в регионах с плохим качеством связи, где есть потребность в высокоскоростном и надежном интернете, отмечает агентство.

Starlink «широко используются» в Йемене для деловых и личных коммуникаций на фоне блокировок интернет-сервисов; в Судане, где нет доступа в Интернет с начала февраля, противостоящие правительственной армии военные «используют эти системы для логистики», рассказали собеседники агентства.

Терминалы попадают и в Венесуэлу, которая находится под санкциями США, хотя на карте интернет-покрытия сети не указано, что в этой стране работают спутники. В Южной Африке торговля Starlink происходит через группы в соцсетях, где продавцы предлагают купить комплекты, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально, а затем доставить через границу. Обойти запрет можно также оплатив услуги с помощью международной карты, отмечают источники агентства. Аналогичные действия предпринимают ритейлеры по всему миру.

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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Первый спутник сети был запущен в 2019 году, на данный момент действуют около 5,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли). Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

В начале 2024 года украинские и западные СМИ сообщили о том, что системами Starlink пользуются российские военные. SpaceX в том же месяце заявила, что не сотрудничает с властями или Вооруженными силами России и не продавала им Starlink.

«Если SpaceX получает информацию о том, что терминал Starlink используется незаконно, мы расследуем претензию и примем меры по деактивации терминала», — добавили в компании. Маск также опроверг информацию.

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В Кремле подчеркнули, что терминалы Starlink не сертифицированы в России, они официально не поставляются и не могут использоваться в стране.

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София Шошина София Шошина
Starlink Илон Маск черный рынок SpaceX
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