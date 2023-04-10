Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту

Йоав Галант (Фото: Matan Golan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант останется на своем посту после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его увольнении, передает Times of Israel.

Нетаньяху 26 марта заявил об увольнении Галланта, критиковавшего судебную реформу. По данным Jerusalem Post, Нетаньяху заявил о потере доверия к главе Минобороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства» во время визита израильского премьера в Великобританию. Официального уведомления об отставке Галант так и не получил.

Министр призывал приостановить реформу, поскольку из-за нее растет раскол в обществе. Он ощущается, в том числе, и в армии обороны Израиля, органах безопасности страны, отметил Галант.

Судебная реформа предполагала предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда.

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