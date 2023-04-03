Силуанов не увидел быстрого решения по обмену замороженных активов России

ЦБ и Минфин еще осенью заявляли, что рассматривают возможность обмена замороженных активов российских инвесторов. Они оказались заблокированы из-за санкций Запада против России

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Работа по поводу обмена заблокированных активов российских и зарубежных инвесторов ведется, но быстрого решения нет, заявил в интервью блогеру Ксении Падериной министр финансов Антон Силуанов. Трансляцию вел Минфин.

«Но то, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, — это точно. Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести», — сказал министр.

По его словам, в этом заинтересованы все стороны, но ситуация непростая и быстро ее не решить.

После начала военной операции на Украине западные страны ввели санкции против финансового сектора России, в том числе в отношении ЦБ и его резервов, а также Национального расчетного депозитария. Это привело к тому, что активы 5 млн российских инвесторов оказались заблокированы. Центральный банк в ответ на санкции ввел запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг.

В октябре 2022 года Европейская комиссия подтвердила возможность разблокировки активов россиян, которые не попали под санкции. Тогда же в ЦБ говорили, что рассматривают варианты обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. В ноябре о проработке такой схемы говорил и глава Минфина Антон Силуанов, отмечая, что вопрос находится в начальной стадии разработки.

В конце прошлого года частные российские инвесторы обратились в Минфин Бельгии c запросами о разработке активов в европейском депозитарии Euroclear (базируется в Брюсселе). В феврале, писал РБК, им начали приходить отказы, однако в марте стало известно о случае, когда бельгийские власти впервые выдали лицензию на разморозку активов гражданину России.