NBC News: США изучают проблему со срабатыванием бомб с системой наведения JDAM на Украине

NBC сообщил об изучении США проблемы с «умными» бомбами на Украине

Срабатыванию бомб с системой наведения JDAM могли помешать проблемы с сигналом GPS, потенциально вызванные помехами, создаваемыми со стороны России, говорится в документе из утечки Пентагона

Фото: U.S. Navy / Global Look Press

Американские власти изучают проблему со срабатыванием применяемых на Украине бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), передает NBC News со ссылкой на документ под грифом «секретно» из предполагаемой утечки данных Пентагона.

Боеприпасы с JDAM недавно вышли из строя, отмечается в документе. В нем высказывается предположение, что взрыватели бомб были неправильно установлены. Кроме того, не исключается и проблема с сигналом GPS, которая могла быть вызвана усилиями по созданию помех со стороны России.

В конце февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США планируют передать Украине модифицированную версию JDAM – комплекс наведения, который превращает неуправляемые бомбы в высокоточные «умные» снаряды, способные поразить цели на расстоянии более 70 км.

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