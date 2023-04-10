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Военная операция на Украине ,  
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Резников рассказал об управлении войсками через мессенджеры 24 февраля

Глава МО Украины Резников: главком ВСУ «готовился всю жизнь» к конфликту с Москвой
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что, когда в пять утра пришел в здание министерства, в приемной главнокомандующего Валерия Залужного уже руководили боевыми действиями — через спецсвязь и обычные мессенджеры
Алексей Резников
Алексей Резников (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 24 февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию, все сотрудники его ведомства были в боевой готовности, а в приемной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного руководили оборонительными действиями.

В подкасте «Украинской правды» Резников рассказал, что в тот день приехал в министерство около пяти утра, дежурные «уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками», а военное командование принимало доклады с разных мест и направлений.

«Принимая доклады, давали реакцию соответствующую. Докладывают: «То-то и то-то происходит, мы делаем то-то». Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты [артиллерии], идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту <...>. Шло реальное живое управление войсками», — сказал министр, отметив, что оно осуществлялось через все средства — специальную связь, защищенные телефоны и обычные мессенджеры.

По словам Резникова, главком ВСУ «готовился всю жизнь» к тому, что Россия введет войска, и «просто делал свое дело». Залужный был сфокусирован и собран, «правда, многие маты, конечно, были включены в команды», добавил министр.

В декабре 2022 года Залужный говорил, что доверяет генералам ВСУ, однако с начала боевых действий уволил десятерых, так как им «было не до этого». За несколько месяцев до этого украинское издание Telegraf писало, что власти страны рассматривают возможность освободить Залужного от должности главкома и назначить его министром обороны. Впоследствии тема возможной смены главы Минобороны обсуждалась несколько раз. Так, в феврале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о переводе Резникова на другую должность на фоне коррупционного скандала в Минобороны. Однако Резников остался на своей должности; по словам министра, об этом его попросил президент Владимир Зеленский.

Военная операция России на Украине продолжается более года. 25 февраля 2022-го, на следующий день после начала боевых действий, российское Минобороны сообщало о блокировании украинской столицы с западной стороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Резников Минобороны Украины ВСУ Валерий Залужный Украина
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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