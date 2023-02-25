Резников рассказал о минировании всех мостов в Киеве прошлой зимой

Глава Минобороны Украины: год назад в Киеве заминировали все мосты через Днепр

Резников заявил, что в случае прорыва российских военных в столицу с севера мосты были бы взорваны. В начале боевых действий российское Минобороны сообщило о блокировании Киева; в марте на этом направлении провели перегруппировку

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Украинские военные в начале российской военной операции заминировали все мосты в Киеве, через которые можно было перейти с левого на правый берег Днепра. Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников.

«Они все были заминированы. Была команда, если прорыв [российских войск] — то обрезать возможность перехода с левого берега на правый», — сказал Резников (цитата по РБК-Украина). Президент страны Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос обсуждался на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

По словам Резникова, в первые дни боевых действий ВСУ заминировали столичные аэропорты Борисполь и Жуляны, «плюс мы всю взлетную полосу залили маслом, поэтому приземление было невозможным».

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции, российское Минобороны сообщило о блокировании Киева с западной стороны. Месяц спустя, 30 марта, ведомство объявило о «плановой перегруппировке войск» на киевском направлении, заявив, что основные задачи там выполнены. Несмотря на это, власти Киева и области регулярно сообщают об ударах с воздуха и работе ПВО, в столичном регионе постоянно звучит воздушная тревога. Российское военное ведомство с октября отчитывается об атаках на объекты военного управления и энергетики Украины.

20 января Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. Таковыми считаются территории, через которые проходит линия боевого столкновения или граничащие с занятыми российской армией землями, на которых невозможно в полном объеме выполнять государственные функции и есть значительная угроза жизни и здоровью населения.