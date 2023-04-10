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Война санкций ,  
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В России сформировали направления технологического развития до 2030 года

«Ъ»: власти сформировали направления технологического развития России до 2030 года
В концепцию технологического развития России до 2030 года вошли 18 направлений, среди которых развитие ИИ, квантовых коммуникаций, водородной энергетики и перспективных материалов и веществ
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года: в него вошли десять «сквозных технологий» и восемь направлений промышленного развития. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Минобрнауки.

При подготовке концепции технологического развития ее разработчики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, указали в министерстве. «По десяти — «дорожные карты» уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений (с компаниями, которые предполагается вовлечь в проекты по их реализации) и «дорожных карт», — пояснили в Минобрнауки.

Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики, рассказали в ведомстве. «Это технологические направления, где сейчас у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка», — отметили в министерстве.

В список «сквозных технологий» теперь входят:

  • искусственный интеллект (ИИ);
  • современные и перспективные сети мобильной связи;
  • квантовые вычисления;
  • квантовые коммуникации;
  • новое индустриальное ПО;
  • новое общесистемное ПО;
  • системы накопления энергии;
  • водородная энергетика;
  • перспективные космические системы и сервисы;
  • технологии новых материалов и веществ.

Всего в актуализированном списке 12 «сквозных технологий», однако «Генетика» и «Интеллектуальные энергосистемы» развиваются в рамках госпрограмм, напоминает «Коммерсантъ». При этом от развития некоторых, например нейротехнологий, власти отказались.

Новая концепция технологического развития будет рассмотрена на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина в ближайшее время, сообщили в Минобрнауки, добавив, что в апреле документ будет официально внесен в Белый дом для утверждения.

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После начала военной операции на Украине западные страны, некогда основные поставщики высокотехнологичного оборудования в Россию, ввели против Москвы секторальные санкции. На этом фоне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Он также предложил правительственной комиссии рассмотреть предложения о замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.

Спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков предполагал, что Россия сможет достичь технологического суверенитета за 10–20 лет. Для этого, по его словам, необходимо будет создать от 30 до 50 собственных линий передовых разработок, которые смогут «обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

В статье для газеты РБК Песков высказал мнение, что наиболее вероятным сценарием развития экономик в ближайшие годы станет «островизация». «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас. Что нам предстоит? Технологический суверенитет — это реализация части нашего сценария про то, как построить собственный «остров», на котором мы главные, мы взрослые, мы принимаем решения, мы за них отвечаем. Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно для Индии», — уточнял он.

Минэкономики в феврале представило таксономию проектов по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики, которые смогут получать кредиты на особых условиях. Соответствовать требованием таксономии смогут две группы приоритетных проектов — технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

К проектам технологического суверенитета относится производство продукции 13 отраслей: автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Проектами структурной адаптации экономики будут признаваться проекты, направленные на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам. Сюда также относятся проекты по сокращению зависимости от предоставления импортных услуг, технологий, поставок материалов, оборудования и комплектующих, способствующие развитию существующих и созданию новых отраслей экономики России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
технологии Россия санкции Андрей Белоусов суверенитет
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