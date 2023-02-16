Власти определили список товаров для технологического суверенитета России

Минэкономики разработало таксономию проектов по технологическому суверенитету и структурной адаптации экономики, которые смогут получать кредиты на особых условиях. Список широк — от самолетов и роботов до портов и железных дорог

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Минэкономразвития подготовило вариант постановления правительства, которым утверждаются подходы к определению проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики в рамках механизма таксономии. Это стимулирующий инструмент, который подразумевает применение сниженных коэффициентов риска при финансировании таких проектов банками, что призвано облегчить привлечение для них кредитных средств по приемлемым ставкам.

Изначально идею таксономии для проектов импортозамещения и технологического суверенитета с введением риск-чувствительного подхода для кредитующих банков озвучил Центробанк в докладе о развитии банковского регулирования и надзора в период перестройки экономики. Как отмечалось в докладе, размер риска будет зависеть от значимости проекта, при этом пониженными коэффициентами риска смогут пользоваться только прибыльные банки. В 2021 году аналогичный механизм таксономии правительство разрабатывало для ESG-проектов.

Всего стимулирующие меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме 5–10 трлн руб., в том числе 1–2 трлн руб. в первый год после запуска механизма. Такую оценку дали в ВЭБе, который вместе с Минэкономики и ЦБ участвовал в подготовке таксономии.

Критерии для отбора проектов

Как следует из материалов министерства, проекты соответствующие таксономии, помогут развивать в России современные, конкурентоспособные производства, избавиться от зависимости от импортных поставок готовой продукции и поставлять российскую продукцию в дружественные страны.

Соответствовать требованием таксономии смогут две группы приоритетных проектов — технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

К проектам технологического суверенитета относится производство продукции 13 отраслей: автомобилестроение, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, медицинская, фармацевтическая и химическая промышленность, станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение, судостроение, электронная и электротехническая промышленность, энергетическая и авиационная промышленность.

Речь идет о производстве гражданских и грузовых самолетов, комплектующих к ним, локомотивов и вагонов, различных типов судов пассажирского и грузового назначения, металлообрабатывающего оборудования, токарных станков, противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, промышленных роботов, беспилотных автотранспортных платформ, оборудования для добычи сланцевой нефти, резервуаров для хранения СПГ, зерноуборочных комбайнов, банкоматов и т.п. (многие из этих продуктов попали в западные санкционные списки, то есть их поставка в Россию запрещена или ограничена). Проектами технологического суверенитета будет признаваться производства, которых в настоящий момент в России нет, — например, комплексов бортового радиоэлектронного оборудования или высокоскоростных пассажирских лифтов.

Проектами структурной адаптации экономики будут признаваться проекты, направленные на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам. Сюда также относятся проекты по сокращению зависимости от предоставления импортных услуг, технологий, поставок материалов, оборудования и комплектующих, способствующие развитию существующих и созданию новых отраслей экономики России.

К таким проектам относятся строительство железнодорожных путей, способствующих переориентации транспортных потоков, морских портов, строительство и развитие промышленных и индустриальных технопарков, а также проекты из сферы услуг. Среди последних могут быть разработка программного обеспечения, создание более эффективных процессов и сервисов распространения и обслуживания платежных инструментов, оказываемых ранее иностранными компаниями, услуги по ремонту воздушных и морских судов.

«Размер кредитного портфеля в рамках таксономии может сможет поддержать до тысячи проектов импортозамещения и технологического суверенитета», — сказал РБК первый заместитель министра экономики Илья Торосов.

Еще одним обязательным условием соответствия проекта требованиям таксономии является доля выручки, полученной от реализации продукции или предоставления услуг, соответствующих одному или нескольким направлениям и критериям таксономии. Она должна быть не менее 50% от всей выручки, получаемой в рамках реализации проекта.

Другие льготы и меры поддержки получателям кредита в рамках таксономии тоже будут доступны, отметил Торосов. Однако для получения по таким проектам дополнительных мер поддержки из бюджетной системы в отношении проекта будет требоваться заключение, подготовленное соответствующими экспертными организациями, добавил он.

Определять соответствие проектов критериям таксономии смогут как финансирующие организации самостоятельно (к ним относятся банки и госкорпорация ВЭБ.РФ), так и с привлечением экспертных организаций. На данный момент временно определены три таких организации: это ФГАУ «Российский фонд технологического развития», АО «Центр эксплуатационных услуг» и некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий». В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

В свою очередь, Банк России должен будет снизить регуляторную нагрузку кредитных организаций по таким кредитам. Применение риск-ориентированного стимулирующего регулирования Банка России возможно только в отношении проектов, сведения о которых включены в реестр, ведение которого осуществляет ВЭБ.РФ. Как рассказал вице-президент по устойчивому развитию ВЭБа Андрей Байда, госкорпорация планирует активно принимать участие в кредитовании проектов технологического суверенитета.

При наличии расхождения в заключениях экспертных организаций или сомнений о соответствии проекта таксономии финансирующие организации вправе обратиться за получением заключения к межведомственной комиссии по технологическому суверенитету и структурной адаптации. Она будет сформирована из представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Банка России и Минфина.

Реакция бизнеса

Востребованность реализации проектов, включенных в таксономию, будет высокой, запрос у бизнеса на это большой, полагает вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Однако только кредитами решить все существующие проблемы, связанные с импортозамещением, по ее мнению, невозможно. «Прежде всего это недостаточный доступ к технологиям, достаточно большие проблемы с помещениями, землей, присоединением мощностей, кадрами и так далее. В принципе, если мы говорим о развитии производства, то это целый комплекс вопросов, которые нужно решать», — сказала Дыбова.

Сложнее всего ситуация обстоит в станкостроении и машиностроении, указала эксперт. Она также отметила, что ТПП предлагала Минэкономразвития создать в рамках нацпроекта по малому и среднему предпринимательству отдельный федеральный проект по поддержке высокотехнологичных производственных компаний со специальными условиями. «Если не решить комплекс существующих проблем, кредит никто не возьмет», — резюмировала она.

Вице-президент ассоциации НП «Опора» Максим Третьяков убежден, что достижение технологического суверенитета и структурная адаптация экономики может стать основным, если не единственным драйвером роста экономики на период до 2030 года. «Но колоссальные инвестиции требуют правильного управления, которое прежде всего должно ответить на вопрос, кого финансировать и кто принимает решение о выделении средств отдельному проекту», — сказал он.