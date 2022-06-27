Песков назвал сроки достижения Россией технологического суверенитета

По словам представителя Кремля, для достижения технологического суверенитета России необходимо создать условный «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных технологических разработок

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия может достигнуть технологического суверенитета за 10-20 лет, для этого надо создать условный «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «вопрос в том, чтобы иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет». Представитель президента отметил, что в отличие от обычного «Алмазного фонда» — технологии обесцениваются и их нужно «постоянно пополнять».

После начала военной операции на Украине страны Запада и Азии ввели санкции против России. В частности, США объявили ограничения на высокотехнологичный экспорт, из-за которого, например, производители процессоров перестали поставлять их в Россию. Потребительской техники и электроники американские санкции не коснулись, но многие зарубежные компании самостоятельно приостановили или полностью прекратили поставку своей продукции в Россию, в том числе Apple, Samsung, Dell и др. ЕС, в свою очередь, наложил ограничения на поставку электронных товаров для домашнего пользования дороже €750, а также электронных устройств для записи видео и звука стоимостью более €1 тыс. С российского рынка также ушли несколько крупных разработчиков софта, в том числе SAP, Oracle и др.



В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Он также предложил правительственной комиссии рассмотреть предложения о замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.



В свою очередь спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил стратегию «технологического острова», под которой он понимает достижение полного технологического суверенитета. Для этого, по его словам, необходимо отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.