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США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами
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США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами
Новые санкции США, 19:34
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США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами
Минфин США пригрозил британским банкам, работающим с подсанкционными российскими компаниями, «вторичными санкциями». Такие меры могут применяться против любой компании, уточнили в ведомстве
Дональд Трамп (слева) и Стивен Мнучин (Фото: Alex Brandon / AP)

Министерство финансов США пригрозило британским банкам, ведущим бизнес с российскими олигархами и компаниями, подпавшими под новые санкции, «последствиями». Об этом в ходе круглого стола в посольстве США в Лондоне заявила Сигал Манделкер, отвечающая в Минфине США за экономические санкции, передает Bloomberg.

«Мы сфокусировались на том, чтобы противостоять всему спектру злонамеренной деятельности России, — заявила она. — Мы посылаем очень понятное сообщение российским олигархам и элитам, которые получают выгоды от того, что мы считаем коррупционной системой. Они больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства».

По ее словам, США могут ввести дополнительные санкции против любой компании, которая работает с попавшими под санкции россиянами.​ «Безусловно, будут последствия для британских финансовых организаций. Возможны вторичные санкции», — заключила она.

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Финансы

В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций против российских олигархов и компаний. В санкционном списке оказались основной владелец US Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Всего в списке 14 российских компаний и 24 россиянина.

За объявлением санкций последовало падение котировок российских компаний, в том числе не связанных с подсанкционными лицами. В понедельник, 9 апреля, индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, индекс РТС на 11,44%, капитализация российского фондового рынка снизилась на 820 млрд руб.

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Рекомендациям Минфина США уже последовала международная клиринговая система Clearstream (подконтрольна бирже Deutsche Börse), она отказалась от проведения сделок с ценными бумагами подсанкционных российских компаний. Исключение сделано для глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group и Rusal, а также акций Rusal и группы ГАЗ, операции с которыми будут проводиться до 6 мая 2018 года.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США Россия , Минфин США , санкции
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