Clearstream отказалась торговать бумагами попавших под санкции компаний

Клиринговая система не будет проводить сделки с бумагами российских компаний, включенных 6 апреля в санкционный список Минфина США

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Международная клиринговая система Clearstream (подконтрольна бирже Deutsche Börse), обеспечивающая клиентам доступ на национальные рынки ценных бумаг десятков стран, отказалась от проведения сделок с бумагами компаний, включенных 6 апреля Минфином США в санкционный список (Specially Designated Nationals List, SDN).

В сообщении Clearstream подчеркивается, что сделки не будут проводиться как с бумагами, выпущенными самими фигурантами санкционного списка, так и с бумагами компаний, принадлежащим им более чем на 50%.

Исключение, в соответствии с условиями Минфина США, сделано для глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ Group и Rusal, а также акций Rusal и группы ГАЗ. Операции с ними будут проводиться Clearstream вплоть до 6 мая 2018 года.

При этом клиентам Clearstream придется подтверждать, что покупателями вышеуказанных бумаг не являются граждане США, а также любые лица, ранее внесенные США в SDN.

Решение Минфина США о расширении SDN было опубликовано 6 апреля 2018 года. В соответствии с ним под санкции попали 14 крупных российских компаний (в том числе Rusal и «Ренова») и 24 гражданина России, среди которых оказались владеющие рядом компаний миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, а также главы госкомпаний (Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.).

После публикации решения Минфина США в депозитарно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream заявили, что анализируют ситуацию с новыми санкциями. Ранее британские парламентарии на волне скандала вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери предлагали перекрыть для России доступ к международным клиринговым системам, чтобы помешать перепродаже российских евробондов на вторичном рынке и отпугнуть инвесторов из ЕС и США.

За объявлением о расширении санкций США последовало обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не имеющих отношения к фигурантам санкционного списка. В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.