Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 61,91 EUR Нал. 78,84 76,40 USD Бирж. 62,98 +2,32 EUR Бирж. 77,81 +3,11 USD ЦБ. 62,37 +3,80 EUR ЦБ. 76,85 +4,97 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6846,50 +115,70 MOEX 2173,76 +3,96% RTS 1090,79 -0,38% Brent 70,70 +3,06% DJIA 24353,70 +1,56% Nasdaq 7056,67 +1,53% FTSE 7266,75 +1,00%
Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии
Лента новостей
ФАС оштрафовала «дочку» Novartis за завышение цены на препарат от рака 20:13, Общество Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии 20:10, Политика МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге 20:07, Общество ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов 20:03, Бизнес СК назвал источник отравления детей выхлопными газами в школе под Пензой 19:51, Общество В МИДе рассказали о грозящей Лесли в Таиланде тюрьме или депортации 19:46, Общество Васильев поблагодарил спецслужбы за «зачистки» в руководстве Дагестана 19:45, Политика Сбербанк отложил размещение облигаций после обвала на рынке 19:34, Финансы США предостерегли банки от сделок с попавшими под санкции россиянами 19:34, Политика США отправят ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море 19:30, Политика Российский фондовый рынок начал отыгрывать падение после обвала 19:23, Финансы Песков рассказал детали встречи Путина и Медведева 19:11, Экономика Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика 19:07, Бизнес Синоптики назвали 10 апреля самым теплым днем с начала года 18:54, Общество Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии 18:45, Политика Помощник Трампа по внутренней безопасности подал в отставку 18:43, Политика «Газпром» заявил об отсутствии планов по отказу транзита через Украину 18:40, Бизнес ЦБ заявил о передаче «Росгосстрахом» «подозрительных материалов» в МВД 18:34, Финансы ОЗХО отправит своих специалистов на место предполагаемой химатаки в Сирии 18:27, Политика В Подмосковье загорелся дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского 18:20, Общество Что будет с рынком недвижимости под новыми санкциями 18:17, Недвижимость Суд в Москве продлил арест фигуранта «кокаинового дела» 18:16, Общество Пристансков возглавит совет директоров НМТП после ареста Магомедова 18:15, Бизнес Медведев после обвала на бирже назвал стабильной экономику России 18:01, Экономика Горбачев рассказал о «неумении» Путина и Трампа вести диалог 18:01, Политика Глава ФАС назвал удивительным отсутствие отзывов сделок из-за санкций 18:00, Политика Налоги и власти: почему курс биткоина рухнет на этой неделе 17:56, Крипто Домашнее задание: как строительство жилья поможет российской экономике 17:54, Мнение
Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии
Политика, 18:45
0
Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии
Выпуск программы с экс-министром обороны США Уильямом Перри был перенесен по инициативе «Первого канала», рассказал Владимир Познер. Ее выход в эфир сочли неуместным из-за обвинений Асада в использовании химоружия, сообщил Познер
Владимир Познер (Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»)

Программа «Познер» с участием экс-министра обороны США Уильяма Перри, показ которой был намечен на 9 апреля, выйдет в эфир «Первого канала» позже. Сообщение об этом размещено на сайте Владимира Познера.

«Руководство «Первого канала» сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — говорится в сообщении, адресованном тем, «кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США».

Химическая изоляция: как изменилась ситуация в Сирии после событий в Думе
Мнение

Выпуск программы «Познер» с Уильямом Перри должен был выйти в эфир в ночь с понедельника на вторник (в 00:00 часов 10 апреля), однако вместо нее на «Первом канале» демонстрировали многосерийный фильм «Отличница», следует из программы передач телеканала.

7 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подконтрольные президенту страны Башару Асаду войска возобновили атаку на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. По данным агентства, наступление возобновилось после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.

Правозащитная организация из Лондона, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в тот же день заявила, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек. О применении химического оружия против повстанцев в Думе также сообщали эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), по данным которого в результате атаки погибли минимум 49 человек и пострадали десятки человек. Британская телекорпорация Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала как минимум о 70 погибших.

США, Франция и другие западные страны резко осудили химическую атаку.

Кроме того, накануне выхода передачи Познера в эфир, 8 апреля, США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии. «История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили в Госдепартаменте. По мнению МИД Сирии, удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. Данные о готовящейся провокации ранее были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН, заявил в понедельник постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. ОЗХО начала собственное расследование сообщений о химической атаке в Сирии.

В пресс-службе «Первого канала» не стали комментировать перенос программы «Познер» с Уильямом Перри.

Уильям Перри был министром обороны США в 1994–1997 годах, в администрации президента Билла Клинтона, после ухода с этой должности занимается консалтингом в области оборонных технологий. Он также и является научным сотрудником аналитического центра  Гуверовский институт при Стэнфордском университете, выступает как эксперт по ядерному разоружению, национальной безопасности и внешней политике США. Он также входит в советы директоров ряда технологических компаний, таких как Covant, Fabrinet, LGS Bell Labs Innovations и других.

Известен как активный сторонник НАТО и один из тех, кто продвигал программу военного сотрудничества Североатлантического альянса с другими европейскими и бывшими советскими республиками, известную под названием «Партнерство ради мира». Вступление в программу позволяет странам, которые в НАТО не входят, участвовать в совместных тренингах и военных учениях альянса.

В 2013 году Перри основал некоммерческий проект своего имени, целью которого является просвещение общественности в отношении опасности ядерного оружия.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина.
Теги: Владимир Познер , Пентагон , Сирия
Главное
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
Материалы по теме
Познер заявил о готовности разрабатывать новую формулу голосования ТЭФИ Общество
Познер объяснил причину своего ухода во время эфира Al Jazeera Общество
ОЗХО начала расследование вероятной химической атаки в Думе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.