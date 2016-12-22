Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии

Выпуск программы с экс-министром обороны США Уильямом Перри был перенесен по инициативе «Первого канала», рассказал Владимир Познер. Ее выход в эфир сочли неуместным из-за обвинений Асада в использовании химоружия, сообщил Познер

Владимир Познер (Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»)

Программа «Познер» с участием экс-министра обороны США Уильяма Перри, показ которой был намечен на 9 апреля, выйдет в эфир «Первого канала» позже. Сообщение об этом размещено на сайте Владимира Познера.

«Руководство «Первого канала» сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — говорится в сообщении, адресованном тем, «кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США».

Выпуск программы «Познер» с Уильямом Перри должен был выйти в эфир в ночь с понедельника на вторник (в 00:00 часов 10 апреля), однако вместо нее на «Первом канале» демонстрировали многосерийный фильм «Отличница», следует из программы передач телеканала.

7 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подконтрольные президенту страны Башару Асаду войска возобновили атаку на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. По данным агентства, наступление возобновилось после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.

Правозащитная организация из Лондона, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в тот же день заявила, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек. О применении химического оружия против повстанцев в Думе также сообщали эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), по данным которого в результате атаки погибли минимум 49 человек и пострадали десятки человек. Британская телекорпорация Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала как минимум о 70 погибших.



США, Франция и другие западные страны резко осудили химическую атаку.

Кроме того, накануне выхода передачи Познера в эфир, 8 апреля, США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии. «История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили в Госдепартаменте. По мнению МИД Сирии, удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. Данные о готовящейся провокации ранее были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН, заявил в понедельник постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. ОЗХО начала собственное расследование сообщений о химической атаке в Сирии.

В пресс-службе «Первого канала» не стали комментировать перенос программы «Познер» с Уильямом Перри.