Познер заявил о переносе программы с экс-главой Пентагона из-за Сирии

Программа «Познер» с участием экс-министра обороны США Уильяма Перри, показ которой был намечен на 9 апреля, выйдет в эфир «Первого канала» позже. Сообщение об этом размещено на сайте Владимира Познера.
«Руководство «Первого канала» сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — говорится в сообщении, адресованном тем, «кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США».
Выпуск программы «Познер» с Уильямом Перри должен был выйти в эфир в ночь с понедельника на вторник (в 00:00 часов 10 апреля), однако вместо нее на «Первом канале» демонстрировали многосерийный фильм «Отличница», следует из программы передач телеканала.
7 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подконтрольные президенту страны Башару Асаду войска возобновили атаку на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. По данным агентства, наступление возобновилось после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.
Правозащитная организация из Лондона, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в тот же день заявила, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек. О применении химического оружия против повстанцев в Думе также сообщали эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), по данным которого в результате атаки погибли минимум 49 человек и пострадали десятки человек. Британская телекорпорация Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала как минимум о 70 погибших.
США, Франция и другие западные страны резко осудили химическую атаку.
Кроме того, накануне выхода передачи Познера в эфир, 8 апреля, США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии. «История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили в Госдепартаменте. По мнению МИД Сирии, удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. Данные о готовящейся провокации ранее были переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН, заявил в понедельник постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. ОЗХО начала собственное расследование сообщений о химической атаке в Сирии.
В пресс-службе «Первого канала» не стали комментировать перенос программы «Познер» с Уильямом Перри.
Уильям Перри был министром обороны США в 1994–1997 годах, в администрации президента Билла Клинтона, после ухода с этой должности занимается консалтингом в области оборонных технологий. Он также и является научным сотрудником аналитического центра Гуверовский институт при Стэнфордском университете, выступает как эксперт по ядерному разоружению, национальной безопасности и внешней политике США. Он также входит в советы директоров ряда технологических компаний, таких как Covant, Fabrinet, LGS Bell Labs Innovations и других.
Известен как активный сторонник НАТО и один из тех, кто продвигал программу военного сотрудничества Североатлантического альянса с другими европейскими и бывшими советскими республиками, известную под названием «Партнерство ради мира». Вступление в программу позволяет странам, которые в НАТО не входят, участвовать в совместных тренингах и военных учениях альянса.
В 2013 году Перри основал некоммерческий проект своего имени, целью которого является просвещение общественности в отношении опасности ядерного оружия.