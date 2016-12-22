В посольстве назвали переселение Скрипалей в США попыткой похищения

Посольство России в Великобритании будет рассматривать как похищение или изоляцию российских граждан, если бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в Солсбери, переселят в другую страну. Об этом заявил пресс-секретарь российского дипломатического ведомства, передает «РИА Новости».

«В условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подобное переселение также будет являться « еще одним грубым нарушением международного права».

Пресс-секретарь посольства отметил, что, после того, как Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены, Британия «не выполняет свои обязательства» по Венской конвенции о консульских сношениях и по двусторонней Консульской конвенцией. Он пояснил, что российских консулов не пускают к Скрипалям, являющимися гражданами России, и «не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи». Представитель посольства добавил, что объяснения, почему в Британии отказали в визе племяннице Сергея Скрипаля Виктории, «абсурдные и неправдоподобные».

В воскресенье, 8 апреля, газета Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что в Лондоне хотят предложить Скрипалю и его дочери уехать в США и сменить имена. Собеседники издания рассказали, что по этому вопросу разведка Великобритании MI6 провела переговоры с Центральным разведывательным управлением США. Источники Sunday Times добавили, что целью переезда Скрипалей из Британии является желание Лондона защитить их от возможного покушения на убийство.



В российском посольстве, комментируя статью Sunday Times о возможном переезде Скрипалей, заявили, что таким образом Лондон хочет «спрятать концы в воду» в деле об их отравлении. «Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду», — сказали в российском дипломатическим представителем. В посольстве назвали Сергея и Юлию Скрипаль «жертвами», которые «изолированы от общественности и собственной семьи». Также в российской дипмиссии добавили, что доказательства случившегося «от домашних животных до целых домов — уничтожены».



Племянница Сергея Скрипаля Виктория выразила мнение, что ее дяде и двоюродной сестре «небезопасно» переезжать в США. Однако, она также затруднилась ответить, будут ли они в безопасности, если вернуться в Россию. Виктория Скрипаль отметила, что ее дядя никогда не хотел жить в США, потому что «всегда был их идеологическим противником».