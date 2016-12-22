Посольство России ответило на статью о готовящемся переселении Скрипалей

Посольство России в Великобритании прокомментировало статью The Sunday Times о готовящемся переселении отравленных экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в США. Свой ответ посольство разместило на странице в Twitter.
«Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, ответ британских СМИ «под контролем властей». Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду», — сказано в сообщении.
Ранее британская газета The Sunday Times опубликовала статью под названием «ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство». Согласно материалу, власти Великобритании собираются предложить Сергею и Юлии Скрипаль переехать в США и сменить имена.
Соответствующие переговоры, по информации собеседников издания, сотрудники британской разведки MI6 уже провели с работниками американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). О результатах переговоров газета не сообщает. Смена имен и переезд в Соединенные Штаты, как пояснили источники газеты, должны защитить Скрипалей от последующих возможных покушений.
В свою очередь российская сторона 6 апреля упрекнула Лондон в мотивах «скрывать» информацию о Скрипалях от общественности, СМИ и консульских служб, а также обвинила британские власти в том, что они не позволяют въехать в Соединенное Королевство «единственной родственнице» Виктории Скрипаль.