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СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии
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СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии
Война в Сирии, 04:28
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СМИ узнали о варианте международного военного ответа на химатаку в Сирии
По данным источников Reuters, военный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии может стать международным. Возможными целями агентство называет объекты, связанные с сирийской программой химоружия
Дым после артобстрела над Думой. 7 апреля 2018 года (Фото: Ammar Safarjalani / Global Look Press)

Соединенные Штаты рассматривают вариант международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийскому городе Дума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Собеседники издания, конкретных планов не раскрыли, но сообщили, что целями, по которым могут быть нанесены удары, могут стать объекты, связанные с программой химоружия в Сирии.

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Агентство со ссылкой на опрошенных экспертов называет возможной целью и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС. «Это зависит от того, насколько они [США] серьезны», — приводит агентство слова старшего научного сотрудника вашингтонского института ближневосточной политики (Tahrir Institute for Middle East Policy) Хассана Хассана. Reuters напоминает, что Белый дом в заявлении от 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими ВКС пригорода Дамаска (Восточной Гуты), обвинив тем самым Москву в игнорировании резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.

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Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать конкретные варианты ответа на предполагаемую химатаку, отмечает агентство.

США считают ответственными за предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте силы Башара Асада. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Франция. Россия называет сообщения о химатаке провокацией и фейками, которые могут быть использованы в качестве предлога для применения военной силы.

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В ночь на вторник в Совебезе ООН завершилось заседание, посвященное предполагаемой химатаке в Сирии. Постред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты предпримут ответные действия, даже если СБ ООН не одобрит такие меры. Российский постпред при организации Василий Небензя сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях, если США решат ударить по правительственным силам в Сирии. ​

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сирия , химатака
Главное
Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае ударов по Сирии Политика
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