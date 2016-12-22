Лондон и Париж решили «дать жесткий ответ» на возможную химатаку в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости «дать жесткий ответ» виновным в предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньше мере 49 человек. Об этом сообщает британская газета City A.M. со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Джонсон провел переговоры с главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом, рассказал представитель ведомства. По его словам, стороны сошлись во мнении, что режим президента Сирии Башара Асада несет ответственность за использование ядовитого газа по меньшей мере в четырех атаках в период с 2014 по 2018 год. В ходе разговора министры подчеркнули необходимость привлечь к ответственности виновных в нападении на Думу, добавил собеседник газеты.

По его словам, Джонсон и Ле Дриан решили работать вместе, чтобы «не допустить безнаказанности для тех, кто использует это варварское оружие». Они отметили, что заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 апреля приведет к «важному следующему шагу в определении международных ответных мер». «Необходимо рассмотреть весь спектр возможных ответных мер», — привел представитель Форин-офиса слова министров.

Эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) 8 апреля сообщили, что в ночь на воскресенье правительственная армия Сирии якобы применила химическое оружие против повстанцев в Думе. По информации SAMS, в результате атаки погибли по меньшей мере 49 человек и еще несколько десятков человек пострадали. Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала, что погибли не менее 70 человек.

США, Франция и другие страны Запада резко осудили химическую атаку. Власти Сирии заявляли, что удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. ​Минобороны России заявляло о непричастности к химатаке в Думе.