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Лондон и Париж решили «дать жесткий ответ» на возможную химатаку в Сирии
Военная операция в Сирии, 16:45
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Лондон и Париж решили «дать жесткий ответ» на возможную химатаку в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости «дать жесткий ответ» виновным в предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, в результате которой погибли по меньше мере 49 человек. Об этом сообщает британская газета City A.M. со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Джонсон провел переговоры с главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом, рассказал представитель ведомства. По его словам, стороны сошлись во мнении, что режим президента Сирии Башара Асада несет ответственность за использование ядовитого газа по меньшей мере в четырех атаках в период с 2014 по 2018 год. В ходе разговора министры подчеркнули необходимость привлечь к ответственности виновных в нападении на Думу, добавил собеседник газеты.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

По его словам, Джонсон и Ле Дриан решили работать вместе, чтобы «не допустить безнаказанности для тех, кто использует это варварское оружие». Они отметили, что заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 апреля приведет к «важному следующему шагу в определении международных ответных мер». «Необходимо рассмотреть весь спектр возможных ответных мер», — привел представитель Форин-офиса слова министров.

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Эксперты Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) 8 апреля сообщили, что в ночь на воскресенье правительственная армия Сирии якобы применила химическое оружие против повстанцев в Думе. По информации SAMS, в результате атаки погибли по меньшей мере 49 человек и еще несколько десятков человек пострадали. Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщала, что погибли не менее 70 человек.

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США, Франция и другие страны Запада резко осудили химическую атаку. Власти Сирии заявляли, что удар был запланирован террористами с целью дискредитации официального Дамаска. ​Минобороны России заявляло о непричастности к химатаке в Думе.

Теги: Париж , Лондон , химатака , Борис Джонсон
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