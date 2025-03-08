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Технологии и медиа ,  
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Министр объяснил блокировку Telegram в Дагестане и Чечне

Минцифры Дагестана: Telegram в регионе заблокирован по запросу правоохранителей
Блокировку мессенджера связали с тем, что его «часто используют недруги», например, так было во время беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023-го
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Дагестане и Чечне из соображений информационной безопасности заблокировали мессенджер Telegram, заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, передает «РБК Кавказ».

«Блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой», — сообщил он.

По его словам, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года из-за того, что участники погрома, предположительно, использовали для коммуникации Telegram. Гамзатов добавил, что мессенджер могут разблокировать.

РБК направил запрос в Роскомнадзор, минцифры Дагестана и в министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни. Руководители обоих республиканских ведомств 8 марта опубликовали поздравления женщинам в телеграм-каналах.

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Сергей Меликов
29 октября 2023-го в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прибывший из Тель-Авива, на фоне событий в секторе Газа: за три недели до этого ХАМАС напал на Израиль, после чего в палестинском эксклаве началась война.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказывал, что перед беспорядками в аэропорту, за два часа до посадки самолета, в Сети распространилась инструкция по поведению в аэропорту из 19 пунктов.

Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны.

Приговоры некоторым участникам погрома выносят до сих пор. 5 марта четыре обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет и четырех месяцев в суде в Ставропольском крае.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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