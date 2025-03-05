Четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Местные жители во время беспорядков на территории международного аэропорта Махачкалы, октябрь 2023 года (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

В Ставропольском крае вынесли приговор четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Кировский районный суд Ставропольского края признал виновными четырех жителей Дагестана по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в массовых беспорядках и нарушение транспортной безопасности.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в махачкалинском аэропорту Уйташ. Мужчины, проявившие агрессию на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, отказались выполнять требования правоохранителей и устроили беспорядки. В результате было повреждено и уничтожено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб., а также нарушены требования безопасности, что привело к блокировке работы аэропорта, отмене рейсов и их перенаправлению в другие города.

Кроме того, в ходе беспорядков пострадали 23 представителя власти, которым были причинены телесные повреждения.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет и четырех месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

29 октября 2023 года местные жители на почве израильско-палестинского конфликта вышли на акцию протеста к аэропорту Махачкалы с флагами Палестины, образовав многокилометровую пробку.

Вечером того же дня в международный терминал прорвалась толпа, участники которой искали пассажиров рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из израильского аэропорта Бен-Гурион, проверяя их паспорта. Позднее протестующие вышли на взлетно-посадочную полосу, в результате чего аэропорт был закрыт.