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Политика ,  
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Четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Местные жители во время беспорядков на территории международного аэропорта Махачкалы, октябрь 2023 года
Местные жители во время беспорядков на территории международного аэропорта Махачкалы, октябрь 2023 года (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

В Ставропольском крае вынесли приговор четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Кировский районный суд Ставропольского края признал виновными четырех жителей Дагестана по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в массовых беспорядках и нарушение транспортной безопасности.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в махачкалинском аэропорту Уйташ. Мужчины, проявившие агрессию на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, отказались выполнять требования правоохранителей и устроили беспорядки. В результате было повреждено и уничтожено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб., а также нарушены требования безопасности, что привело к блокировке работы аэропорта, отмене рейсов и их перенаправлению в другие города.

Кроме того, в ходе беспорядков пострадали 23 представителя власти, которым были причинены телесные повреждения.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет и четырех месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд приговорил еще восьмерых за беспорядки в аэропорту Махачкалы
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29 октября 2023 года местные жители на почве израильско-палестинского конфликта вышли на акцию протеста к аэропорту Махачкалы с флагами Палестины, образовав многокилометровую пробку.

Вечером того же дня в международный терминал прорвалась толпа, участники которой искали пассажиров рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из израильского аэропорта Бен-Гурион, проверяя их паспорта. Позднее протестующие вышли на взлетно-посадочную полосу, в результате чего аэропорт был закрыт.

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Теги
Ставропольский край приговор массовые беспорядки аэропорты Махачкала
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