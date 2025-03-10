В Чечне назвали необоснованной блокировку Telegram

Блокировка Telegram в Чечне необоснованна и не рациональна, информационные риски есть и в других регионах, а у жителей те же права, заявил Дудаев. Мессенджер также заблокировали в Дагестане, объяснив это мерами безопасности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Блокировка Telegram в Чечне является абсолютно необоснованной и не рациональной, заявил министр по национальной политике, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — написал он в своем телеграм-канале.

Власти Чечни призывают пересмотреть это решение, поскольку жители республики «имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», добавил министр.

Он указал, что Чечня является безопасным регионом. Блокировка любой платформы из-за деятельности «отдельных провокаторов» нерациональна, и вместо того, чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями в рамках платформы, считает Дудаев.

В Госдуме блокировку Telegram в Чечне и Дагестане объяснили тем, что «мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков». Решение может быть пересмотрено, если сервис изменит правила модерации и начнет удалять весь экстремистский контент, говорил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов также объяснил блокировку соображениями безопасности, меру он назвал вынужденной.

По словам министра, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года из-за того, что участники погрома, предположительно, использовали для коммуникации Telegram.

В конце октября 2023 года в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прибывший из Тель-Авива, на фоне событий в секторе Газа: за три недели до этого ХАМАС напал на Израиль, после чего в палестинском эксклаве началась война.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что перед беспорядками, за два часа до посадки самолета, в Сети распространилась инструкция по поведению в аэропорту из 19 пунктов.

По оценкам источников РБК в дагестанском МВД, в беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны. Приговоры некоторым участникам погрома выносят до сих пор.