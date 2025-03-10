 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Чечне назвали необоснованной блокировку Telegram

Дудаев: блокировка Telegram в Чечне абсолютно необоснована и не рациональна
Блокировка Telegram в Чечне необоснованна и не рациональна, информационные риски есть и в других регионах, а у жителей те же права, заявил Дудаев. Мессенджер также заблокировали в Дагестане, объяснив это мерами безопасности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Блокировка Telegram в Чечне является абсолютно необоснованной и не рациональной, заявил министр по национальной политике, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?» — написал он в своем телеграм-канале.

Власти Чечни призывают пересмотреть это решение, поскольку жители республики «имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», добавил министр.

Министр объяснил блокировку Telegram в Дагестане и Чечне
Технологии и медиа
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Он указал, что Чечня является безопасным регионом. Блокировка любой платформы из-за деятельности «отдельных провокаторов» нерациональна, и вместо того, чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями в рамках платформы, считает Дудаев.

В Госдуме блокировку Telegram в Чечне и Дагестане объяснили тем, что «мессенджер активно использовался в этих регионах для координации беспорядков». Решение может быть пересмотрено, если сервис изменит правила модерации и начнет удалять весь экстремистский контент, говорил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов также объяснил блокировку соображениями безопасности, меру он назвал вынужденной.

По словам министра, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года из-за того, что участники погрома, предположительно, использовали для коммуникации Telegram.

В конце октября 2023 года в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прибывший из Тель-Авива, на фоне событий в секторе Газа: за три недели до этого ХАМАС напал на Израиль, после чего в палестинском эксклаве началась война.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что перед беспорядками, за два часа до посадки самолета, в Сети распространилась инструкция по поведению в аэропорту из 19 пунктов.

По оценкам источников РБК в дагестанском МВД, в беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны. Приговоры некоторым участникам погрома выносят до сих пор.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Чечня Дагестан блокировка Telegram
Материалы по теме
Министр объяснил блокировку Telegram в Дагестане и Чечне
Технологии и медиа
МВД рекомендовало россиянам обновить Telegram ради новой функции
Технологии и медиа
Крупнейшие штрафы Telegram получил за экстремизм и детскую порнографию
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Путин поручил помочь участникам военной операции открывать бизнесПолитика, 16:27
Как горят столкнувшиеся в Северном море танкер и корабль. ВидеоОбщество, 16:26
ЦБ назвал самые доходные рублевые активы в феврале 2025 годаИнвестиции, 16:21
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
«Удачи всем, кто пытается ее догнать»: критики оценили Mayhem Леди ГагаLife, 16:19
В Чечне назвали необоснованной блокировку TelegramОбщество, 16:18
Спрос на кипрское вино из поэм Гомера упал без туристов из РоссииВино, 16:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной картыФинансы, 16:11
Нефтяной танкер загорелся после столкновения у берегов БританииОбщество, 16:11
Въехавший в остановку в Казани ранее употреблял психотропные веществаОбщество, 16:08
Сборная России проведет товарищеский матч со 174-й командой мираСпорт, 16:08
Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» ХахалевойПолитика, 16:06
Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валютыФинансы, 16:04
Включивший порноролик на уроке учитель уволилсяОбщество, 16:03