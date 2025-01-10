Глава Россотрудничества опроверг передачу Русского дома в Дамаске Украине

Евгений Примаков (Фото: Алексей Белкин / Business Online / ТАСС)

Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг информацию о передаче Русского дома в Дамаске Украине. В своем телеграм-канале он уточнил, что Русский центр науки и культуры (РЦНК) в сирийской столице временно закрыт, а не передан в распоряжение Киева.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто РЦНК в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет. РЦНК законсервирован до лучшего времени, заперт», — подчеркнул Примаков

Он пояснил, что здание находится в состоянии консервации и закрыто для посетителей до лучших времен, а российские дипломаты продолжают работать над сохранением присутствия России в Сирии через посольство.

Сирийские повстанцы захватили Дамаск 8 декабря 2024 года, бывший президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и страну, отдав власть оппозиции. Временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир, глава «правительства спасения Сирии».

15 декабря Россия частично эвакуировала часть своих сотрудников из посольства в Сирии, при этом дипломатическое учреждение продолжает работу.