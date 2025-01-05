FT описала предполагаемую стратегию Си при Трампе как стиль Дона Корлеоне

Пекин начал реализацию трех стратегий в отношении США — ответные экономические меры, адаптация и расширение связей, пишет FT. Трамп обсуждал введение 60%-ных пошлин на весь импорт из Китая, что грозит «глобальной торговой войной»

Пекин, Китай (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Китай запланировал три стратегии в отношении новой администрации США под руководством избранного президента Дональда Трампа: ответные меры, адаптация и диверсификация. Такое мнение представил профессор Джорджтаунского университета, советник консалтинговой компании The Asia Group и экс-сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван С. Медейрос изданию Financial Times (FT).

По его оценке, реализация этих мер уже началась. Так, в конце 2024 года Китай заблокировал экспорт в США критически важных минералов, используемых для производства микросхем, ограничил поставки американских дронов и начал антимонопольное расследование в отношении производителя процессоров Nvidia. Это является «демонстрацией возможностей» Пекина и улучшает его позицию для будущих переговоров, считает Медейрос.

Что касается адаптации, то с осени 2023 года Китай начал налогово-бюджетное и денежно-кредитное стимулирование, чтобы поддержать бизнес и граждан внутри страны. «Этот сдвиг в политике оказывает некоторое положительное, хотя и неравномерное влияние. Он, безусловно, был крайне необходим, но его масштабы и характер также разрабатывались с учетом возможной торговой войны [с США]», — заявил эксперт.

Диверсификация предполагает расширение экономических связей Китая, в частности обсуждается возможность одностороннего снижения тарифов на импорт из стран, не являющихся партнерами США, отметил Медейрос. В частности, председатель КНР Си Цизньпин во время своего визита в Перу открыл глубоководный порт, «который может изменить торговый оборот Китая с Латинской Америкой — ключевым источником продовольствия, энергии и полезных ископаемых», пишет FT. Также китайский лидер впервые встретился с главами десяти международных экономических организаций и послал четкий сигнал: «Китай будет ведущей силой, обеспечивающей глобальную экономическую стабильность, процветание и открытость и выступающей против всех форм протекционизма», — считает советник The Asia Group.

«С геополитической точки зрения Пекин считает, что влияние США в странах глобального Юга и Азии снижается, и поддержка такого виденья Китая растет. Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне (герой романа Марио Пьюзо «Крестный отец». — РБК). Он отказался лично приветствовать Трампа и нанесет ответный удар быстро и жестко, чтобы получить рычаги влияния», — отмечает эксперт. Речь идет об отказе Си Цзиньпина посетить инаугурацию Трампа.

Пекин обеспокоен тем, что республиканец сосредоточится на углублении экономической изоляции, смене режима в Китае и поддержке независимости Тайваня, считает Медейрос. Однако китайские власти полны решимости не повторять ошибки прошлого президентского срока Трампа, когда приходилось «лихорадочно искать способ отреагировать» на его действия. Они полагают, что Вашингтон и его союзники останутся враждебными по отношению к Китаю в будущем, отмечает FT.

«Обе стороны считают, что обладают преимуществом, могут наложить больше санкций и выдержать больше ударов. Создаются условия для сложной, дестабилизирующей ситуации, которая в лучшем случае приведет к перемирию. И это только по экономическим вопросам, а не по Тайваню, Южно-Китайскому морю, технологическому соперничеству или модернизации ядерных сил. Холодная война начинает казаться чем-то старомодным по сравнению с этим», — заключает эксперт.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября. Его инаугурация пройдет 20 января. The Washington Post со ссылкой на источники писал, что он обсуждал со своими советниками возможность введения 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. Опрошенные изданием экономисты из Республиканской и Демократической партий считают, что в случае реализации этой меры произойдет «глобальная торговая война», которая превзойдет последствия первого срока Трампа.