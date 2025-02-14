Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил о желании поскорее провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters.
Так он ответил на вопрос в ходе беседы с журналистами в Белом доме о возможности трехстороннего саммита США, России и Китая.
«Я представляю себе это, когда все немного успокоится», — сказал Трамп.
По словам политика, его второй срок начался, когда «мир будто взлетает на воздух». Трамп заявил о намерении провести встречи с Путиным и Си, когда «мы с этим разберемся».
В частности, американский президент намерен обсудить сокращение военных бюджетов стран вдвое.
12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.
Трамп затем не исключил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По словам главы Белого дома, дата еще не назначена, но это произойдет «в не столь отдаленном будущем».
Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и США в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами.
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