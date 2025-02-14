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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о желании поскорее провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters.

Так он ответил на вопрос в ходе беседы с журналистами в Белом доме о возможности трехстороннего саммита США, России и Китая.

«Я представляю себе это, когда все немного успокоится», — сказал Трамп.

По словам политика, его второй срок начался, когда «мир будто взлетает на воздух». Трамп заявил о намерении провести встречи с Путиным и Си, когда «мы с этим разберемся».

В частности, американский президент намерен обсудить сокращение военных бюджетов стран вдвое.

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Владимир Путин и Дональд Трамп

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

Трамп затем не исключил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По словам главы Белого дома, дата еще не назначена, но это произойдет «в не столь отдаленном будущем».

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и США в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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