Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о желании поскорее провести личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters.

Так он ответил на вопрос в ходе беседы с журналистами в Белом доме о возможности трехстороннего саммита США, России и Китая.

«Я представляю себе это, когда все немного успокоится», — сказал Трамп.

По словам политика, его второй срок начался, когда «мир будто взлетает на воздух». Трамп заявил о намерении провести встречи с Путиным и Си, когда «мы с этим разберемся».

В частности, американский президент намерен обсудить сокращение военных бюджетов стран вдвое.

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

Трамп затем не исключил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По словам главы Белого дома, дата еще не назначена, но это произойдет «в не столь отдаленном будущем».

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и США в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами.