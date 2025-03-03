Кремль предупредил, что со времен Стамбула «ситуация на земле поменялась»

Зеленский исключил подписание соглашения о прекращении огня в обмен на утраченные территории. В Кремле сочли это «нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле»

Владимир Зеленский (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Россия оценивает отказ Украины от территориальных уступок как «нежелание воспринимать реальное положение дел на земле», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент [России Владимир] Путин неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы, но с тех пор за два с половиной года ситуация на земле поменялась, и только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности Киева подписывать соглашение о прекращении огня в обмен на территориальные уступки из-за риска напряженности в будущем. «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — добавил он. Украинский лидер неоднократно исключал возможность признания утраты территорий, однако допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания конфликта и частичного вступления в НАТО. Он также называл операцию ВСУ в Курской области «сильным козырем» на возможных переговорах и обещал предложить Москве обмен территориями.

Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итоги и сочли произошедшее аннексией. 6 августа 2024 года украинские военнослужащие вторглись в Курскую область, там до сих пор продолжаются бои. 12 августа бывший губернатор Алексей Смирнов сообщал о контроле ВСУ над 28 населенными пунктами. 20 февраля в российском Генштабе оценивали размер освобожденных территорий более чем в 800 кв. км, или 64% от изначально занятых украинцами.

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