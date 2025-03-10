ФСБ: под прикрытием посольства Британии работали два шпиона

ФСБ заявила о работавших под прикрытием посольства Британии шпионах

ФСБ заявила, что сотрудник посольства Великобритании в Москве и супруг другого дипломата королевства занимались разведывательно-подрывной деятельностью, сообщила служба.

«Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г. р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г. р., супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Обоих лишили аккредитации, им предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Материал дополняется