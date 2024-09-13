Лондон назвал беспочвенными обвинения ФСБ в адрес британских дипломатов

ФСБ заявила, что шесть британских дипломатов подозреваются в разведывательно-подрывной работе. Британский МИД сообщил, что их аккредитацию отозвали еще в августе, и назвал обвинения беспочвенными

Фото: ФСБ России

Обвинения ФСБ в адрес шести британских дипломатов, которых спецслужба заподозрила в «разведывательно-подрывной работе», абсолютно беспочвенны, говорится в поступившем в РБК сообщении МИД Великобритании.

Министерство заявило, что дипломаты были лишены аккредитации еще в августе, «после того как правительство Великобритании приняло меры в ответ на координируемую российским правительством деятельность по всей Европе и в Великобритании». «Мы безоговорочно защищаем наши национальные интересы», — добавили в министерстве.

ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политического отдела британского посольства утром 13 сентября. Телеканал «Россия 24» привел имена дипломатов: это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. Би-би-си пишет, что они покинули Россию несколько недель назад.

Со слов представителя МИДа Марии Захаровой, деятельность дипломатов вышла «далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями», и была направлена на нанесение ущерба российскому народу. В Кремле, комментируя сообщение ФСБ, исключили разрыв дипотношений с Британией.

В мае британские власти решили выслать из страны российского военного атташе полковника Максима Еловика, которого Лондон назвал сотрудником военной разведки, и сняли дипломатический статус с его представительства и ряда других российских объектов недвижимости в стране. Москва в ответ объявила персоной нон грата британского военного атташе капитана Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.