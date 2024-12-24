 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Киева

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали работника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Соответствующее сообщение поступило в РБК.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанный установил и поддерживал связь с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне спецоперации.

Свою вину подозреваемый признал и сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Суд приговорил студента из Воронежа к 16 годам за госизмену
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Ранее в декабре суд в Херсонской области приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины по делу о шпионаже за российскими военными.

37-летний украинец собирал информацию в Новой Каховке о передвижениях российских военных и военной техники, считают следователи.

Читайте РБК в Telegram.

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ шпионаж ВСУ Украина разведка
Материалы по теме
Американца из дела помощницы Дворковича приговорили к 15 годам за шпионаж
Общество
СБУ заявила о задержании 12 подозреваемых в шпионаже за ПВО и F-16
Политика
Украинец из Херсонской области получил 11 лет за шпионаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПКПолитика, 13:19
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 13:07
В здание академии МВД в Нижнем Новгороде врезался дронПолитика, 13:06
В Минске начался суд над комиком Комиссаренко из-за слов про ЛукашенкоПолитика, 12:57
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину перевели из реанимацииСпорт, 12:56
«Лаборатория Касперского» предупредила о новой схеме криптомошенничестваКрипто, 12:54
Посольство в Мадриде пообещало выяснить детали крушения Ursa MajorОбщество, 12:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экс-капитан сборной Германии заявил, что Европа пострадала от ЧМ в РоссииСпорт, 12:51
Почему западные компании разочаровались в Китае — The EconomistPro, 12:50
В Кремле оценили «подвижки» к переговорам со стороны УкраиныПолитика, 12:47
В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотникПолитика, 12:46
FA назвало «модель дикобраза» способом сохранить мир на УкраинеПолитика, 12:43
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 12:41
FT сообщила о самом быстром расходовании запасов газа в ЕС с 2022 годаПолитика, 12:39