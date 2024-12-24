ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Киева
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали работника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Соответствующее сообщение поступило в РБК.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, задержанный установил и поддерживал связь с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал Киеву данные о российской армии, в том числе о подразделениях в зоне спецоперации.
Свою вину подозреваемый признал и сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в декабре суд в Херсонской области приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданина Украины по делу о шпионаже за российскими военными.
37-летний украинец собирал информацию в Новой Каховке о передвижениях российских военных и военной техники, считают следователи.
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