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Высылки дипломатов ,  
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МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата

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Высылки дипломатов
В МИД Британии сообщили о лишении аккредитации российского дипломата в ответ на «необоснованное» решение Москвы в ноябре. Тогда был выслан второй секретарь политотдела посольства, ФСБ назвала причиной ложные сведения при въезде
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС)

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД и сообщили об отзыве аккредитации у российского дипломата, сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.

«Это ответ на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре. Великобритания не потерпит такого запугивания наших сотрудников, поэтому мы принимаем ответные меры», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что любые дальнейшие действия Москвы «будут рассматриваться как эскалация» и повлекут за собой «соответствующую реакцию».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу российского МИДа.

Посла Британии вызвали в МИД России
Политика
Найджел Кейси

В ноябре 2024 года посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Этому предшествовало заявление ФСБ о лишении аккредитации и высылке второго секретаря политического отдела посольства Уилкса Эдварда Прайора из-за указания ложных сведений при въезде в страну. По версии ведомства, дипломат «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», которые покинули Россию в августе прошлого года.

Дипломаты Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел были лишены лицензии из-за «разведывательно-подрывной деятельности», о чем ФСБ сообщила в сентябре. После начала военной операции на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании преобразовали в спецслужбу, главной задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России, считают в ведомстве. В британском МИДе назвали эти обвинения беспочвенными, а их причиной — противодействие Лондона «координируемой правительством деятельности по всей Европе и в Великобритании».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Валентина Шварцман
Россия Великобритания аккредитация МИД высылка дипломатов Андрей Келин ФСБ
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