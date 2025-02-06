МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата
Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД и сообщили об отзыве аккредитации у российского дипломата, сообщили в пресс-службе правительства Соединенного Королевства.
«Это ответ на неспровоцированное и необоснованное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре. Великобритания не потерпит такого запугивания наших сотрудников, поэтому мы принимаем ответные меры», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что любые дальнейшие действия Москвы «будут рассматриваться как эскалация» и повлекут за собой «соответствующую реакцию».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу российского МИДа.
В ноябре 2024 года посла Великобритании в Москве Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Этому предшествовало заявление ФСБ о лишении аккредитации и высылке второго секретаря политического отдела посольства Уилкса Эдварда Прайора из-за указания ложных сведений при въезде в страну. По версии ведомства, дипломат «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», которые покинули Россию в августе прошлого года.
Дипломаты Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел были лишены лицензии из-за «разведывательно-подрывной деятельности», о чем ФСБ сообщила в сентябре. После начала военной операции на Украине директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании преобразовали в спецслужбу, главной задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России, считают в ведомстве. В британском МИДе назвали эти обвинения беспочвенными, а их причиной — противодействие Лондона «координируемой правительством деятельности по всей Европе и в Великобритании».
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин